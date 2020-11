Une pierre de plus dans le jardin de Thomas Tuchel. En délicatesse avec sa direction, coupé d’une partie de ses joueurs et englué dans une crise de résultats, le coach allemand du PSG a été également démenti par un confrère de renom ce jeudi. Alors qu’il présentait sa liste pour les prochains matches du Portugal, où figure notamment Cristiano Ronaldo, Fernando Santos a réagi sur la polémique du moment au PSG et l’utilisation de Danilo Pereira comme défenseur central.