C'est l'un des sujets de discorde entre Leonardo et Thomas Tuchel. Recruté pour renforcer le milieu de terrain, Danilo Pereira a une nouvelle fois été aligné au poste de défenseur central ce mercredi à Leipzig. Résultat : une défaite (2-1) et un manque de repères plutôt évident pour l'ancien joueur du FC Porto. Interrogé à ce sujet au micro de Téléfoot, il s'est d'ailleurs montré plutôt clair sur le sujet.

Les notes du PSG : Kimpembe et Danilo ont coulé, Kean a surnagé

"Oui, défenseur ce n’est pas ma position, moi, je suis milieu de terrain. L’entraîneur me demande de jouer en défense centrale, je m’applique à faire ce que le coach me demande. Je connais le rôle basique d’un défenseur. J’essaie de m’habituer à ce que le coach me demande. Mes partenaires m’aident beaucoup à trouver mes repères, ma place en défense", a-t-il expliqué. Marquinhos, aligné quant à lui au milieu de terrain, a également connu beaucoup de difficultés.