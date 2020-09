Pourtant, le début de rencontre n'a pas été pas si simple que cela pour le Portugal, poussé dans ses retranchements par une vaillante sélection suédoise. D'entrée de jeu, les hommes de Janne Andersson ont mis la pression sur leur adversaire, imprimant un faux rythme, avec notamment de longs ballons, et empêchant également les relances de la défense centrale portugaise.

Pourtant, c'est bien la Seleção, malgré la sortie prématurée sur blessure de Bernardo Silva (22e), qui s'est montrée la plus dangereuse devant le but, tout en parvenant à poser progressivement son jeu. Cristiano Ronaldo, seul changement dans le onze de départ par rapport à la Croatie, a mis plusieurs fois Robin Olsen à contribution (26e, 39e) avant d'être finalement récompensé, d'un sublime coup franc (45e, 1-0), pour son 100e but en sélection.