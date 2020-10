Non, le talent du Portugal ne se résume pas à Cristiano Ronaldo. A Lisbonne, trois jours après avoir ramené un point du Stade de France, les hommes de Fernando Santos ont fait le job pour battre une équipe suédoise volontaire mais trop limitée (3-0). En l'absence de son buteur et capitaine providentiel, le vainqueur de l'Euro 2016 a pu compter sur un grand Diogo Jota, auteur d'une passe décisive et d'un doublé. Cette victoire permet au Portugal de conserver la tête du groupe 3 de la Ligue A, malgré le succès des Bleus face à Croatie, grâce à une meilleure différence de buts.

Un seul être vous manque, mais tout n'est pas forcément dépeuplé. Alors que le Portugal avait eu besoin d'un doublé de Cristiano Ronaldo pour s'imposer en Suède dans cette Ligue des nations (0-2), il a dû faire sans son leader, testé positif au Covid-19, lors du match retour. Sans être totalement impériaux, les hommes de Fernando Santos ont profité de leur supériorité pour très vite prendre le dessus sur des Suédois paralysés par leurs défaillances techniques. Alors que William Carvalho a buté sur le poteau (4e), Bernardo Silva a profité d'un caviar de Diogo Jota pour ouvrir le score avec une frappe appliquée (1-0, 21e).

Insatiable Jota

Derrière, la Suède a tenté de se rebiffer face à des Portugais sur courant alternatif. Et le montant trouvé par Marcus Berg aurait pu tout changer (34e). Finalement, alors qu'il traversait un temps faible, le Portugal a inscrit le but du break avant la mi-temps, grâce à Jota, auteur d'un appel parfait sur une passe lumineuse de Joao Cancelo (2-0, 44e). Après la pause, Rui Patricio a donné des signes de fébrilité en captant mal deux tentatives suédoises (48e, 55e) et Joao Félix a perdu des points en loupant un face-à-face avec le gardien adverse (67e). Mais Jota n'était pas encore 100 % rassasié. L'attaquant de Liverpool s'est donc permis de marquer un doublé pour assurer le succès des siens (3-0, 72e).

Le Portugal a parfois confondu vitesse et précipitation dans cette confrontation à l'arrivée facilement remportée. C'est tout de même un nouveau clean sheet, le troisième de suite dans cette Ligue des nations. Cette statistique en dit long sur la solidité du vainqueur de la première édition de la compétition et elle en fait un candidat crédible à sa propre succession. Plus important encore, même sans Cristiano Ronaldo, le Portugal a prouvé qu'il avait des armes pour le remplacer, Diogo Jota en tête.

