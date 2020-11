Kylian Mbappé sera bien avec les Bleus mardi. Et il pourrait même jouer contre la Suède. Alors que les Bleus ont validé leur billet pour le Final Four de la Ligue des Nations en s'imposant contre le Portugal (0-1) et si ce dernier match n'a plus d'enjeu, Didier Deschamps ne compte pas renvoyer son attaquant au PSG. "Il y tient, il sera prêt, il sera à disposition. Il a fait une séance aujourd'hui qui valide un peu tout", a précisé le sélectionneur des Bleus, expliquant que le retour de Mbappé en club avant la fin du rassemblement n'était "pas prévu".