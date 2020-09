Dix mois, c'est long. Dix mois sans équipe de France, c'est unique et c'est interminable. Revoilà les Bleus en cette rentrée si particulière pour deux matches de Ligue des Nations en Suède vendredi et face à la Croatie mardi. Pour un peu, on aurait du mal à les reconnaître et pas seulement parce qu'ils ont changé de maillot. Ils ne sont que treize, soit une toute petite moitié, à avoir fait la jonction entre le dernier rassemblement en novembre 2019 et ce mois de septembre 2020. Cette liste et ce rassemblement marquent un profond renouvellement de l'effectif. Comme si Didier Deschamps entamait un nouveau cycle.

Pourtant, l'Euro, annulé en juin, est en fin d'année mais il n'est plus question de surfer sur la dynamique de la qualification. Elle est bien trop lointaine désormais. Si la mise au repos de trois incontournables du Bayern Munich (Coman, Pavard, Tolisso) et le contrôle positif de Paul Pogba au Covid-19 expliquent en partie le très net rafraîchissement, c'est un vrai mouvement de fond qui semble s'opérer et devra trouver son sens en juin prochain à l'Euro.

50 joueurs de très haut niveau : le réservoir unique et exceptionnel des Bleus

D'abord sur le choix des hommes. Ce genre de liste intervient généralement au mois de mars des années impaires. Quand les prochaines grandes échéances sont lointaines. L'Euro est dans 10 mois et il est l'heure d'opérer des changements majeurs. L'absence de Blaise Matuidi, soldat parmi les soldats, champion du monde et bien plus que ça, marque une vraie rupture. Tout comme la présence d'Eduardo Camavinga, et Houssem Aouar avant qu'il ne déclare forfait, qui a éclipsé celle des patrons (Mbappé et Griezmann en tête).

Camavinga dans les pas de Pogba, Varane et Mbappé

Le Rennais de 17 ans est attendu. Ce n'est pas un petit nouveau comme il y en a à chaque rassemblement ou presque. Lui incarne, un peu comme Aouar d'ailleurs, déjà et sans avoir jamais porté le maillot des Bleus leur futur à plus ou moins long terme. La question n'est pas de savoir s'il reviendra à Clairefontaine mais quand il finira par s'imposer dans le onze. Cette liste de Didier Deschamps, qui comportait deux autres nouveaux à fort potentiel (Upamecano et Aouar, donc), en rappelle deux autres :

Celle de mars 2013 qui avait marqué les grands débuts internationaux de Paul Pogba et Raphaël Varane. Un duo qui a tout de suite pris les commandes sans jamais les lâcher depuis.

Celle de mars 2017 quand Kylian Mbappé s'est imposé comme une évidence éclipsant les grandes premières au château de Florian Thauvin, Corentin Tolisso et Benjamin Mendy qui seront tous champions du monde en sa compagnie.

France Georgia 2013 Varane Pogba Crédit: Panoramic

Il existe des moments dans l'équipe de France qui marque une rupture, cette rentrée en est une. Le retour d'Adrien Rabiot, qu'on pensait condamné pour quelques temps encore, reste une petite révolution à son échelle même s'il témoigne une nouvelle fois qu'avec Deschamps, rien ou presque n'est jamais figé. Le changement de système, de l'éternel 4-3-3 au 3-5-2, en est une autre.

3-5-2 : curiosités et promesses

Il sera l'une des grandes curiosités et peut-être le principal intérêt de ce double rendez-vous, pas pour du beurre mais presque, en Suède et face à la Croatie. Parce qu'il offre des perspectives pleines de promesses en appuyant sur les points forts des Bleus (la profondeur du réservoir et la variété des solutions au poste de défenseur central, l'association axiale Mbappé-Giroud avec Griezmann en soutien en meneur) tout en atténuant ses faiblesses (la discipline défensive des latéraux, le manque de solutions aux postes d'ailiers derrière Coman).

Les champions du monde sont peut-être à l'aube d'une petite révolution portée par des visages et un système. Mais après tout, on ne peut pas ressortir indemne d'une absence aussi interminable. A 10 mois de l'Euro, place à la nouvelle vague, place aux nouveaux Bleus.

