Il est celui qui a passé le moins de temps sur les pelouses de Clairefontaine cette semaine. Il est celui qui avait le plus de jus, vendredi soir. Peut-être pas un hasard, finalement. Parce que des Bleus qui ont foulé la pelouse du Stade de France vendredi, Karim Benzema était le seul à ne pas avoir coupé, sinon une journée pour fêter une Ligue des champions. Les autres Bleus, d’Hugo Lloris à Kylian Mbappé, disputaient face au Danemark leur premier match depuis près de deux semaines. Ou trois, pour les joueurs du Bayern.

Si souffler est un luxe, le faire à ce moment de l’année n’est pas un cadeau. Mieux vaut ne pas couper. La nature humaine est ainsi faite : en juin, quand on est footballeur et qu’il n’y a pas d’Euro ou de Coupe du monde au bout du chemin, on est plus enclin à appuyer sur le frein. Vendredi, la France a été battue par une très bonne équipe danoise, qui n’a pas bégayé face au 3-4-3 bleu. Les hommes de Kasper Hjulmand avaient un plan, ils l’ont respecté. Et ça a marché.

Les Bleus, eux, ont perdu pour la première fois depuis le 11 novembre 2020, face à la Finlande. Surtout, les hommes de Guy Stéphan ont semblé sur la jante et, hormis au retour des vestiaires, ou à de rares exceptions, se sont montrés incapables de passer la seconde. Jeudi, Stéphan avait déjà pointé du doigt le surmenage d’une bonne partie de ses Bleus et ce fameux "seuil des 55 matches", celui qui ouvre grand la porte aux pépins physiques. Vendredi, il a vu ses joueurs sans énergie. "Je ne vais pas chercher d’excuse mais on a des joueurs qui ont beaucoup, beaucoup joué et évidemment qu’on a manqué de fraîcheur physique par moment, a-t-il confirmé en conférence de presse. Cette équipe peut être pétillante par moment mais elle a besoin de fraîcheur. Et je ne parle pas que des joueurs offensifs."

On saura lundi si c’est un coup d’arrêt

Principales victimes de la soirée : Kylian Mbappé et Raphaël Varane, tous deux blessés au genou et à la cuisse. Les deux ne devraient pas jouer à Split, lundi. Danemark vendredi, Croatie lundi, Didier Deschamps, de retour samedi avec les Bleus, va avoir du pain sur la planche. "Le calendrier est ainsi fait et on en a une autre rencontre qui arrive vite, a déploré Stéphan. On était sur une bonne série de matches sans défaite. On saura lundi si c’est un coup d’arrêt, ou pas…"

Faut-il déjà envisager un onze sans Griezmann ?

Lundi dernier, les choses avaient plutôt bien démarré avec une première séance d'entraînement de qualité et une opposition qui avaient laissé présager de bonnes choses. Et puis les Bleus ont déchanté. "On n’est pas invincibles, on n’a jamais dit qu’on pouvait gagner tous les matches, a tenu à rappeler Guy Stéphan. Les joueurs ont beaucoup joué cette saison. En septembre, il n’y aura plus qu’un rendez-vous pour préparer la Coupe du monde. Le calendrier est extrêmement compliqué".

Et les joueurs dans tout ça ? Hugo Lloris, très bon face au Danemark, n’a pas souhaité ériger la fatigue en excuse. Parce que "c’est le cas pour toutes les sélections", s'est-il justifié. Antoine Griezmann, lui, a tout de même concédé que les Bleus "avaient manqué de fraîcheur dans les jambes". Quant à Karim Benzema, sa lecture diffère : "On est des êtres humains. Il faut récupérer. Mais je pense que c'est d'abord mental. Moi, je travaille mentalement même si je sors d'une très grosse saison. Si tu peux continuer à courir, il faut travailler le mental même si on n'a pas la même fraîcheur qu'en début de saison." En plus de marquer des buts, Karim Benzema pourrait peut-être se charger des discours motivationnels.

