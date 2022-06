sale période". Pour lui, touché par un drame personnel, mais aussi pour ces Bleus, Il le dit sans détour, ce mois de juin 2022 aura été une "". Pour lui, touché par un drame personnel, mais aussi pour ces Bleus, défaits lundi au Stade de France par la Croatie (0-1) et sevrés de victoire sur un rassemblement mal placé mais surtout mal géré. Alors, forcément, Didier Deschamps avait la tête des mauvais jours en conférence de presse au moment de dresser le bilan des quatre matches des siens qui actent la perte de sa couronne en Ligue des Nations

Ad

"L'énergie est tellement supérieure chez l'adversaire, ça fait que c'est dur de lutter, a-t-il admis au moment d'expliquer ce nouveau revers. On n'avait certainement pas les moyens sur ce match. On prend un but sur penalty au tout début, ça les met dans le confort et nous dans la difficulté. Mais c'est à l'image de ce rassemblement, où les organismes sont très sollicités. On a manqué de force, d'énergie, de caractère. Il faut l'accepter, même si ça fait mal de ne pas avoir été capable de gagner un match".

Ligue des Nations "Collectivement et individuellement, il n'y a quasiment aucun point positif à retenir" IL Y A 32 MINUTES

Les Bleus dans le flou

La France était loin du compte sur ce rassemblement et cette prestation indigeste face à la Croatie a confirmé que la parenthèse dorée du Final Four de l'automne dernier s'était bien refermée. En juin, Deschamps s'est heurté aux limites d'un groupe soudainement bien fébrile quand viennent à manquer les patrons. "Il faut une remise en cause, a-t-il asséné. Je m'inclus dedans, la remise en question est d'abord pour moi : je n'avais pas la force ni l'énergie suffisante à leur transmettre".

Reste que ce mois de juin a entouré la suite d'un épais nuage de questions. Plus l'échéance Coupe du monde se rapproche, moins les Bleus semblent y voir clair. "Les certitudes, ça n'existe pas en football. Les convictions, oui, a-t-il expliqué au moment de revenir sur les enseignements de juin. Il y aura besoin de beaucoup beaucoup plus de choses si on veut maintenir le standing qui est le nôtre. Je pense qu'on n'avait pas tous ces moyens là aujourd'hui. […] Encore aujourd'hui, j'ai trois joueurs en baskets sur le banc. Il y a un manque de fraîcheur qui est criant mais il faudra, à la rentrée, faire beaucoup plus par rapport à l'échéance qui est la nôtre".

Cette fraîcheur, il espère la retrouver en septembre, quand ses troupes auront profité d'un repos bien mérité pour certains. Sinon, les Bleus risquent de tomber de haut. En cela, juin pourra servir d'électrochoc, espère le sélectionneur : "Est-ce que c'est une mauvaise chose pour une bonne chose ? Si on se voyait trop beau… Il va falloir réagir. On n'a pas rempli les exigences du haut niveau sur ce rassemblement, certainement parce qu'on n'en avait pas les moyens."

En septembre, avec Raphaël Varane, Paul Pogba, N'Golo Kanté ou un Antoine Griezmann dans d'autres dispositions, les Bleus pourraient avoir meilleure mine. Histoire que la "sale période" ne soit plus que de l'histoire ancienne.

Ligue des Nations Sorti à la pause, Koundé va être opéré dès mardi IL Y A 2 HEURES