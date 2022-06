Le jeu : DD a encore jonglé

Dix changements à Split, sept à Vienne. Didier Deschamps a continué à jongler avec les temps de jeu, à l’occasion d’Autriche - France. Une chose n’a pas changé en revanche : comme en Croatie, le sélectionneur des Bleus a reconduit un système à quatre défenseurs. Compte tenu du manque d’automatismes et d’expérience de son arrière-garde du soir (Pavard, Saliba, Konaté, T.Hernandez), DD a préféré jouer la sécurité. Au milieu, Tchouaméni a enchaîné et Kamara fêté une première titularisation. Enfin, l’animation et le soutien de Benzema ont été confiés, de droite à gauche, au trio Diaby, Griezmann et Coman.

Un 4-2-3-1 pour attaquer, un 4-4-2 à plat en phase défensive : le moins que l’on puisse dire, c’est que la modularité n’a pas fonctionné des masses lors de la première partie du match. Souvent pris sur les côtés quand les Autrichiens allongeaient le jeu, peu convaincants en attaques placées, parfois dangereux en contre, les Bleus n’ont pas réussi grand-chose de bien avant la pause. Il y a eu du mieux après, avec une équipe d’Autriche qui a reculé et laissé plus de marge aux Bleus. Ces derniers ont monopolisé le cuir. A la peine devant le regroupement des locaux, les Bleus ont tout de même fini par trouver la faille en contre, par l’entrant Mbappé, aidé par Nkunku, lui aussi lancé dans le bain au coeur de la seconde période.

Théo Hernandez / Autriche - France Crédit: Getty Images

Les joueurs : Griezmann porté disparu, Kamara s'affirme

Encore trop peu influent face à l'Autriche, Antoine Griezmann a souffert de la comparaison avec son remplaçant, Kylian Mbappé, qui a changé le cours du match. Derrière, Théo Hernandez a (encore) déçu comme latéral gauche tandis que Boubacar Kamara a marqué des points pour la suite au milieu de terrain.

Le facteur X : Drôle de pelouse…

Il n’y avait plus de trou, celui-ci ayant été rebouché dans la semaine, mais la pelouse du stade Ernst-Happel a vite montré des signes de fatigue, vendredi soir. Des escalopes ici, des mottes par-là, l’aire de jeu était indigne d’un match international.

La stat : 6

Comme le nombre de matches de suite durant lesquels Antoine Griezmann n’a pas trouvé la faille avec les Bleus. L’international, 107 capes, n’a plus marqué depuis novembre 2021 et le Kazakhstan, un soir où tout le monde pouvait marquer (8-0). Il n’avait plus connu telle disette depuis 2019, où, entre Turquie – France et Albanie – France, il avait traversé sept rencontres sans but.

La décla : Didier Deschamps

"Je ne vais pas être inquiet même si ce ne sont pas les résultats qu'on voulait, mais je dois composer avec des blessures, de la fatigue aussi. C'est valable aussi pour les autres équipes même si nous on est beaucoup touchés…"

La question : Sans Mbappé, les Bleus étaient-ils condamnés ?

On a déjà tout dit sur juin. Sur ces matches de fin de saison. Sur la fatigue. Sur les pépins physiques. Sur l’embouteillage de 2022. Pas la peine de répéter un refrain bien connu. Autant garder des munitions pour lundi et la Croatie, on ne sait jamais, ça pourrait resservir… Une chose est sûre, l’équipe de France n’a pas gagné en Autriche et ça fait trois fois de suite que cela lui arrive. Sa plus mauvaise série depuis le cœur de l’année 2021 et les cinq nuls de suite concédés entre l’Euro et les éliminatoires pour le Mondial 2022.

Avec une équipe encore une fois remaniée, les Bleus sont allés crescendo. Quarante-cinq minutes d'une mollesse infinie et sans grand-chose à sauver, un retour des vestiaires avec plus d’allant mais toujours stérile. Et puis, Kylian Mbappé est arrivé. Blessé depuis la fin de la première période face au Danemark, le Parisien est réapparu à Vienne. Il n’était pas à 100%, il l’a dit. Mais même à 60, 70 ou 80%, Mbappé a de la marge. Son but a sauvé les meubles. La barre qu’il a trouvée quelques minutes plus tard a empêché le miracle.

Karim Benzema avait mis les Bleus sur de bons rails face au Danemark, Kylian Mbappé les y a remis en Autriche. La France a de la chance, elle peut compter sur deux joueurs d’exception, même si elle perd petit à petit celui qui fut son joueur le plus influent depuis de nombreuses années. Mbappé et Benzema cachent la misère en ce moment. Et c'est déjà ça. Mais la leçon, aussi, est qu'ils ne suffisent pas non plus. Difficile de se satisfaire d'une soirée comme celle-là. Mais compliqué d'en espérer plus pour les raisons édictées plus tôt. Ça ira mieux demain. Normalement...

