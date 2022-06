Le Portugal et l’Espagne n’entament pas la troisième édition de la Ligue des nations de la meilleure des manières. Les deux rivaux ont partagé les points dans le choc du deuxième groupe de la Ligue A. La Roja pensait avoir fait la différence grâce à Alvaro Morata, buteur en première période, mais les hommes de Fernando Santos ont pu compter sur un héros improbable. Alors qu’il n’avait plus goûté aux joies de la sélection depuis 2014, Ricardo Horta a permis à son équipe de ne pas repartir bredouille de Séville. Au classement, c’est la République tchèque, vainqueure face à la Suisse, qui s’empare de la tête, cruciale pour gagner sa place dans le Final Four.

Ad

Qualif. Coupe du monde Pepe : "Cela aurait été une injustice de ne pas voir le Portugal au Mondial" 29/03/2022 À 22:38

On attendait Rafael Leao, élu meilleur joueur de Serie A après la belle saison du Milan AC. Mais pour sa première titularisation avec le Portugal, la pépite est passée à côté. Il a pourtant eu deux occasions franches pour marquer de gros points, mais sa mine du gauche a terminé au-dessus (18e) et son bel enchaînement a été stoppée par Unai Simon (59e). Heureusement pour lui, Ricardo Horta, disparu des radars de la sélection, a enfilé son costume de supersub pour égaliser en punissant un oubli défensif (1-1, 82e). Ce que n’a pas su faire Cristiano Ronaldo, éternel sauveur qui a été transparent après avoir débuté sur le banc.

Le Portugal et l’Espagne déjà sous pression

Ce but improbable est synonyme de petit hold-up pour le Portugal, alors que les joueurs de Fernando Santos ont globalement été dominés par une Espagne d’abord à la peine techniquement. La Roja avait néanmoins pris soin de prendre l’avantage après une phase de transition rondement menée par Gavi, qui a décalé Pablo Sarabia, passeur décisif pour Alvaro Morata, à la limite du hors-jeu (1-0, 25e). Sinon, la rencontre a surtout pris des allures de partie d’échecs, avec un rythme haché par les fautes tactiques. L’Espagne sera sans doute un peu plus contrariée, car elle a mené au score, et car Jordi Alba a eu une balle de 2-1 après un centre repoussé sur lui. Seul, il s’est un peu trop appliqué sur sa tête, au point de louper le cadre (87e).

Ce résultat nul ne fait bien évidemment les affaires de personne, dans une Ligue des nations où tout, à l’exception de la première place, est synonyme d’élimination. La pression est déjà sur les épaules de l’Espagne, qui se déplacera dimanche en République tchèque avec l’obligation de l’emporter sous peine d’être en grande difficulté pour la suite de la compétition. Bref, le vainqueur de la première édition et le finaliste malheureux de l’année 2021 se doivent de réagir, sachant que cette Ligue des nations est un véritable test pour la future Coupe du monde.

Qualif. Coupe du monde Fernandes envoie le Portugal et Ronaldo au Mondial 29/03/2022 À 20:35