"repartir", même si l'absence au Mondial 2022 reste "une blessure ouverte". Gianluigi Donnarumma a estimé que l'Italie avait besoin des deux victoires enregistrées contre l'Angleterre (1-0) vendredi et la Hongrie (2-0) lundi pour, même si l'absence au Mondial 2022 reste

"Il fallait ces matches pour redonner de l'enthousiasme, même si le Mondial reste une blessure ouverte et qu'on ne peut pas revenir en arrière", a souligné le gardien de l'Italie au micro de la Rai après la qualification de la Nazionale pour la finale à quatre de la Ligue des nations prévue en juin 2023. "Il faut repartir, on doit le faire pour toute l'Italie", a ajouté le portier du Paris Saint-Germain, décisif à plusieurs reprises contre la Hongrie.

On doit enjamber ce mois de décembre, c'est difficile (Mancini)

"Une erreur peut arriver, mais il faut rester concentré, il faut travailler au maximum et comprendre où tu as fait une erreur", a-t-il souligné, en revenant sur une relance ratée en juin qui avait coûté un but contre l'Allemagne (2-5).

Son sélectionneur Roberto Mancini s'est aussi réjoui de la première place de l'Italie, dans un "groupe difficile" comptant l'Allemagne et l'Angleterre. "C'est important d'avoir rejoint la finale à quatre, c'est la deuxième fois (consécutive, ndlr), mais malheureusement le reste ne change pas", a-t-il ajouté en référence à la non-qualification des Azzurri pour le Mondial 2022 en fin d'année (20 novembre - 18 décembre). "On doit enjamber ce mois de décembre, c'est difficile", a-t-il ajouté.

