Ce n'est pas l'Everest, certes. Pas même le Mondial, surtout. Mais l'Italie a (enfin) retrouvé la victoire ce mardi soir, à Cesena, en battant la Hongrie (2-1) lors de la deuxième journée de la Ligue des Nations. Portée par un Lorenzo Pellegrini étincelant, encore une fois buteur après sa réalisation face à l'Allemagne samedi dernier (1-1), la Nazionale de Roberto Mancini continue de préparer un avenir dont le voyage au Qatar ne fera pas partie. Pour se consoler, la voilà désormais en tête de son groupe après le nul entre l'Allemagne et l'Angleterre (1-1).

La claque face à l'Argentine digéree, l'Italie est définitivement repartie de l'avant ce mardi soir. Le tout en profitant du vent frais apporté par quelques nouvelles têtes comme Wilfried Gnonto, passeur décisif samedi dernier. Le jeune attaquant du FC Zürich a été titularisé à gauche d'un trident offensif de poche, avec Giacomo Raspadori et Matteo Politano, à l'avant d'un onze reposant sur un solide noyau de la Roma (Mancini, Cristante, Spinazzola et Pellegrini). Gianluigi Donnarumma, lui, a hérité du brassard le temps d'un soir, suivant ainsi la voie d'anciens gardiens de la sélection italienne comme Dino Zoff et Gianluigi Buffon.

Orban dans les tribunes

Côté Hongrie, le soutien en tribunes du Premier ministre hongrois Viktor Orban et d'une bruyante colonie de supporters n'a pas suffi aux Magyars pour confirmer leur victoire initiale surprise contre l'Angleterre (1-0). L'entraîneur italien Marco Rossi, ex-partenaire du sélectionneur azzurro Roberto Mancini dans les années 1990 à la Sampdoria, avait pourtant reconduit une équipe quasi-identique, avec pour seul changement le gardien Dénes Dibusz.

Ce dernier a sorti une belle manchette sur une tête de Gianluca Mancini (21e) mais n'a rien pu sur la superbe frappe en lucarne de Nicolo Barella (30e). Ce but a récompensé une belle première période d'Italiens ayant retrouvé cette fraîcheur qui leur avait permis de briller à l'Euro, évanouie ensuite lors des désastreuses qualifications pour le Mondial-2022.

Pellegrini, nouveau leader

Numéro 10 dans le dos, le Romain Lorenzo Pellegrini, trop altruiste deux minutes plus tôt seul devant le but, s'est rattrapé en faisant le break juste avant la pause en réceptionnant un centre en retrait de Politano (45e). De quoi confirmer sa prise de pouvoir à tous les niveaux, notamment technique. L'Italie a toutefous été moins brillante en seconde période, rattrapée à la fois par le manque d'efficacité qui lui a coûté sa place au Mondial, la malchance (barre de Politano, 55e), et la fatigue.

Et Gianluca Mancini s'est chargée de ranimer les espoirs hongrois en détournant dans ses filets un centre de Attila Fiola (60e). Mais Donnarumma a été impeccable malgré un doigt blessé, notamment devant les nombreuses tentatives du remuant Roland Sallai (26e, 53e, 69e). Mais avec son enthousiasme retrouvé, l'Italie a su défendre sa courte avance. Cette victoire convaincante ne la remettra certes pas dans l'avion pour le Qatar, mais elle lui redonne un horizon et du moral, avant d'aller défier samedi une Angleterre revancharde un an après la finale de l'Euro.

