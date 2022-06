Du travail bien fait. Le Portugal a vaincu la République Tchèque sans forcer son talent (2-0), jeudi soir à Lisbonne. Cristiano Ronaldo n'a pas marqué, mais Bernardo Silva a brillé en offrant deux passes décisives à Joao Cancelo et Gonçalo Guedes. Victorieux pour la deuxième fois en trois matches, les Lusitaniens consolident leur première place du Groupe 2 devant l'Espagne, qu'ils retrouveront fin septembre.

Le Stade José Alvalade était en fête au moment de retrouver ses protégés, quatre jours après une démonstration face à la Suisse (4-0). Les filets ont peut-être moins tremblé cette fois-ci, mais le public a apprécié le football offensif déployé par les hommes de Fernando Santos. Pour sa 100e sur le banc de la Seleçao, le technicien portugais a procédé à quatre changements, propulsant notamment Bernardo Silva dans le onze de départ. La bonne idée de la soirée, tant le milieu de poche a illuminé la rencontre de sa classe et de sa vista.

Bernardo Silva à la baguette

Sorti peu après l'heure de jeu, il a eu le temps de régaler ses partenaires, Joao Cancelo en tête. La connexion entre les deux joueurs de Manchester City était criante et les Tchèques, si inspirés depuis le début de la Ligue des Nations 2022, sont restés blêmes devant cette entente. Elle a fait mouche au bout de 33 minutes, le temps de régler la mire. Silva, encerclé sur la droite, a lancé Joao Cancelo dans le dos de deux adversaires. En bonne posture, le latéral ne s'est pas fait prier en fusillant de près Jindrich Stanek (1-0).

Menés et mis sous pression par l'Espagne, les Tchèques étaient contraints de se dévoiler. Ils avaient déjà tenté de tromper Diogo Costa, préféré à Rui Patricio dans les buts. En vain (16e, 30e). Ils n'ont pas eu le temps d'initier un changement d'état d'esprit que Gonçalo Guedes marquait le but du break sur un nouveau service de Silva. Couvert par un défenseur, l'attaquant du FC Valence a trompé la vigilance du portier adverse d'une frappe taupée (2-0, 38e). Son premier but en sélection depuis le 11 octobre 2019.

Ronaldo discret

La seconde période s'est révélée moins animée, malgré l'activité de Diogo Jota (60e). Mais le Portugal a prouvé qu'il pouvait proposer du jeu - Fernando Santos effectuant encore des remplacements offensifs en fin de rencontre - et surtout gagner sans que Cristiano Ronaldo ne participe à la fête. Quatre jours après avoir inscrit ses 116 et 117e buts pour son pays, le leader de Manchester United est resté discret.

Avec sept points en trois rencontres, le Portugal reste seul leader du Groupe 2. Dimanche, les Lusitaniens iront défier la Suisse à Genève, avant de retrouver l'Espagne, leur principal concurrent pour la qualification pour le Final Four, fin septembre.

