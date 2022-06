Soirée cohérente à Split. Ce match nul 1-1 était même presque prévisible. Comme on pouvait s'y attendre, on a vu ce lundi soir, face à la Croatie, dans ce second match de Ligue des nations, une équipe de France peu rassurante défensivement, et en manque d'automatisme, en raison des nombreux changements effectués par Didier Deschamps. Une revue d'effectif qu'on voyait bien partie, après le but d'Adrien Rabiot, qui s'est transformée en match moyen après l'égalisation de Kramaric sur pénalty. Le match nul est plutôt logique, et aurait même pu se transformer en défaite si Mike Maignan n'avait pas été vigilant en fin de rencontre. Ou en victoire si Antoine Griezmann avait fait preuve de plus de lucidité.

