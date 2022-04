Marseille a pris la fâcheuse habitude de lier victoire et frustration. Ce jeudi soir face au PAOK Salonique, en quart de finale aller de Ligue Europa Conférence, le club phocéen a décroché un succès sur un score (2-1) qui ne reflète absolument pas l'emprise qu'il a eue sur ce match. Comme tant de fois cette saison. Comme tant de fois depuis le début de sa campagne européenne débutée en C3.

Il fallait voir les visages olympiens, au coup de sifflet final, pour comprendre que cette soirée ne s'est absolument pas déroulée comme elle aurait dû. Elle avait pourtant parfaitement débuté, avec un but sublime de Gerson (13e) puis un chef d'oeuvre de Dimitri Payet juste avant la pause. Puis patatras. Un vieux scénario, vu et revu face à la Lazio, Monaco ou à Metz, s'est redessiné : l'OM est revenu des vestiaires un peu plus tard que son adversaire.

"Ça nous arrive un peu trop souvent d'avoir du mal à repartir en deuxième période", a souligné Steve Mandanda, titulaire ce jeudi, sur W9. Le PAOK, plus volontaire en début de second acte, a marqué sur l'un de ses deux seuls tirs cadrés, sans être véritablement dangereux mais en profitant d'un manque d'engagement de l'équipe phocéenne. "Ça ressemble un peu à ce qu'on fait en Coupe d'Europe, a confirmé Payet, homme du match. Ce sont des matches qu'on domine, où l'on se crée des occasions, mais on prend ce but alors qu'on aurait pu en mettre un troisième ou un quatrième et se faciliter le retour en Grèce."

Dieng, Kamara et Gerson suspendus au retour

Au lieu de cela, les hommes de Jorge Sampaoli ont fait tout le contraire. Car en plus d'encaisser ce but, les Olympiens ont peu à peu perdu leurs nerfs dans une ambiance rendue délétère par la présence de supporters du PAOK, malgré un arrêté d'interdiction. Dans le dernier quart d'heure, Boubacar Kamara et Bamba Dieng, entrés en cours de match, ont été avertis. Ils seront donc indisponibles pour la deuxième manche, tout comme Gerson, expulsé. "Ce sont des joueurs très importants donc c'est dommage, a admis Mattéo Guendouzi au micro du diffuseur. Mais on a un très bel effectif avec beaucoup de joueurs de qualité."

Le milieu de terrain, qui n'a jamais la langue dans sa poche lorsque l'OM piétine, fut l'un des seuls à positiver après ce succès doux-amer. "Certes, on aurait dû partir avec 2 ou 3 buts d'écart mais on va tout donner pour gagner là-bas, a soufflé l'international tricolore. C'est la 6e victoire d'affilée, ça ne nous était jamais arrivé cette saison." C'est aussi le huitième match consécutif durant lequel Marseille encaisse au moins un but. À force, il pourrait s'en mordre les doigts.

