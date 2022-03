Ligue Europa Conférence

C’était un jeudi bien maussade pour les clubs français. À Braga, Monaco s’est pris les pieds dans le tapis (2-0), tandis qu’à Leicester, Rennes tombait sur plus fort que lui (2-0). Mais ce n’était pas un jeudi noir pour autant, et ça, c’est grâce à l’Olympique de Marseille. Les joueurs de Jorge Sampaoli ont donné le tournis au FC Bâle et se sont logiquement imposés (2-1), prenant ainsi une petite option sur la qualification avant la manche retour.

La bonne nouvelle, c’est que l’OM a réagi, quatre jours après une énième désillusion au Vélodrome face à Monaco (0-1). Dans l’engagement et dans les intentions, l’OM n’a pas grand-chose à se reprocher, et ses supporters ont sans nul doute apprécié. "C’est une victoire, et il n’y en a pas eu beaucoup dernièrement donc c’est important, a souligné Mattéo Guendouzi au micro de Canal+ après la rencontre. On a fait un très bon match, avec des choses très intéressantes, on peut en être satisfait."

Des problèmes offensifs récurrents

Mais il y a un hic, malgré tout : l’absence d’efficacité. Ultra-dominatrice (69% de possession, 20 tirs à 8), devant avec un break d’avance à la suite d’un doublé d’Arkadiusz Milik, la formation olympienne n’a pas réussi à enfoncer le clou encore davantage. Et elle s’est fait surprendre en fin de partie par Sebastiano Esposito qui, il est vrai, a inscrit un but entaché d’une position de hors-jeu. "Il faut plus convertir, il aurait dû y avoir au moins 4 buts de différence. Alors qu'au final, on va aller en Suisse avec un seul but d'avance", a résumé Sampaoli devant la presse.

Milik - Sampaoli : Et s'il fallait n'en choisir qu'un ?

"Ce match, on aurait pu le gagner 3-0 ou 4-0, estime d’ailleurs Guendouzi. À l’arrivée, ça ne fait que 2-1. On aurait pu être meilleurs à la finition. C’est ça qu’il va falloir continuer à travailler." Les problèmes offensifs des Ciel et Blanc, qui n’ont trouvé le chemin des filets qu’une seule fois lors de leurs trois derniers matches de championnat, sont donc toujours d’actualité. "Nous pensons qu’il faut répéter ce genre de prestations", insiste néanmoins le technicien argentin.

Si on joue de la même manière là-bas, ça devrait le faire

Quant à savoir si les Marseillais ont tout simplement tremblé à l’approche du coup de sifflet final, Mattéo Guendouzi est catégorique : "Non, on n’a pas du tout eu peur. On a été très sereins. C’est juste dommage qu’ils aient mis ce but, surtout sur un hors-jeu. Si on joue de la même manière là-bas, ça devrait le faire." Réponse dans une semaine, du côté du Parc Saint-Jacques de Bâle.

Arkadiusz Milik buteur pour l'OM face à Bâle Crédit: Getty Images

