L’objectif de l’UEFA : instaurer une compétition "ouverte à tous"

C’est un reproche souvent formulé par les nostalgiques de la Coupe d’Europe des clubs champions : la Ligue des champions (sa successeure) est trop fermée, laissant aux ressortissants de quelques gros pays - Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne - le soin de se partager la quasi-totalité du gâteau. La Ligue Europa paraît certes plus ouverte mais, à l’arrivée, ce sont très souvent des écuries des principaux championnats qui triomphent (notamment parce que les troisièmes de poules de C1 y sont reversés en seizièmes de finale). Alors, l’UEFA a voulu revoir sa copie.

"Nous voulons rendre nos compétitions plus inclusives, pour donner aux clubs et aux supporters plus de chances de vibrer et de concourir au niveau européen. C’est pour cela que nous avons créé la Ligue Europa Conférence," a expliqué Aleksander Ceferin, le président de l’UEFA, en mai dernier. "Cette compétition est ouverte à tous, mais plus particulièrement à ceux qui, en temps normal, n’ont pas la possibilité de remporter la C1 ou la C3", a-t-il précisé.

L’UEFA compte 55 associations nationales en son sein, et son souhait est qu’au moins 34 d’entre elles soient représentées dans la phase de groupes de l’une des trois compétitions européennes. La Ligue Europa Conférence (C4) doit donc permettre à des équipes issues de pays habituellement moins en vue dans le paysage footballistique de vivre une belle aventure sur la scène continentale.

Aleksander Ceferin Crédit: Getty Images

Le format : 32 équipes et un tour de barrage

Après les tours préliminaires (qui se sont déroulés durant l’été) et les barrages (prévus ce jeudi et la semaine prochaine), les 32 équipes qualifiées pour la phase de groupes seront réparties en huit poules de quatre. Au sortir de cette première phase, les vainqueurs de chaque groupe décrochent leur billet pour les huitièmes de finale.

Les huit autres tickets sont délivrés à l’issue d’un tour de barrage, qui opposera les deuxièmes aux formations ayant fini au troisième rang de leur poule en Ligue Europa. Tous les tours du tableau (huitièmes, quarts, demies) se disputent par matches aller-retour. Hormis la finale, bien sûr.

La programmation : cohabitation avec la Ligue Europa

Quand auront lieu ces rencontres de Ligue Europa Conférence ? Non pas le mardi ou le mercredi, dates réservées à la Ligue des champions, mais le jeudi, en même temps que la Ligue Europa. À chaque fois, la moitié des matches sera programmée à 18h45 (ou 18h55), l’autre moitié à 21h.

La finale de la première édition de la C4 se tiendra le 25 mai, à l'Arena nationale de Tirana, en Albanie. Outre l’obtention d’un trophée continental et l’ajout d’une ligne à son palmarès, le vainqueur de l’épreuve sera automatiquement qualifié pour la phase de groupes de la Ligue Europa de l’année suivante.

Arena nationale de Tirana (Albanie) Crédit: Getty Images

Rennes, seul club français en lice… pour le moment

Après la Ligue Europa (2018-2019, 2019-2020) et la Ligue des champions (2020-2021), le Stade Rennais sera de nouveau présent sur la scène européenne, en devenant le premier club français à prendre part à la Ligue Europa Conférence. Attention toutefois, car s’ils veulent accéder à la phase de groupes, les Bretons devront d’abord se défaire de Rosenborg en barrage (aller le 19 août au Roazhon Park, retour le 26 en Norvège).

En France, seule la formation finissant cinquième de Ligue 1 - sixième du précédent exercice, Rennes a profité de la victoire du PSG en Coupe de France pour récupérer ce strapontin - obtient le droit de participer aux barrages de C4. Cependant, Lyon et Marseille (voire Monaco) pourraient être reversés dans la phase à élimination directe de cette nouvelle compétition s’ils venaient à échouer à la troisième place de leur poule en Ligue Europa.

Quelques noms bien connus, malgré tout

Comme expliqué plus haut, la Ligue Europa Conférence est censée faire la part belle à des clubs provenant de championnats "mineurs" du Vieux Continent. Cela ne signifie pas, pour autant, que les suiveurs assidus seront privés de tous leurs repères. Sous réserve qu’ils franchissent le dernier obstacle, des clubs tels que Tottenham, l’AS Rome, Anderlecht ou encore le FC Bâle prendront part à la phase de groupes, où seront aussi reversés les perdants des barrages de Ligue Europa.

Heung-Min Son (Tottenham) Crédit: Getty Images

