L'OM a fait le travail même si le score ne dit rien de la physionomie de la rencontre. Les Olympiens sont allés décrocher une nette victoire sur la pelouse de Qarabag, jeudi, en barrage retour de la Ligue Europa Conférence (0-3). Si Pape Gueye a vite ouvert le score (12e), les visiteurs n'ont fait que subir ensuite face à des adversaires déterminés mais très maladroits à la finition. Mattéo Guendouzi (77e) et Konrad De La Fuente (90e+2), eux, se sont montrés beaucoup plus efficaces pour définitivement valider le billet marseillais pour les 8es de finale de la compétition après un premier succès 3-1 au match aller.

Désireux de rattraper leurs deux buts de retard suite à cette première manche perdue au Stade Vélodrome, les Azerbaïdjanais se sont rués à l'assaut de la surface de Steve Mandanda dès le coup d'envoi. Les Phocéens avaient prévu le coup et sont restés repliés en défense. Ils ont aussi réussi à marquer sur leur première offensive avec Dimitri Payet, titulaire en pointe, qui a servi Gueye à gauche de la zone de vérité. Le Sénégalais a tenté sa chance en angle fermé et envoyé le ballon au fond des filets de Luka Gugeshashvili avec l'aide du poteau opposé pour débloquer son compteur cette saison (0-1, 12e).

Wadji roublard puis honnête

Si les joueurs de Sampaoli ont continué à évoluer très bas, la charnière centrale composée de William Saliba et Duje Caleta-Car a tenu bon face aux nombreuses offensives adverses. Le match a pourtant connu un fait de jeu rare car Ibrahima Wadji a trompé Mandanda aux six mètres en coupant un centre venu de la gauche (34e). Il s'était aidé de la main mais cela avait échappé à l'arbitre qui a d'abord validé le but avant de l'annuler quatre minutes plus tard car l'attaquant sénégalais, sous les conseils de son coach Gurban Gurbanov et devant les protestations marseillaises, a reconnu son mauvais geste.

Tout est rentré dans l'ordre mais Tural Bayramov a sollicité Mandanda à deux reprises avant la pause (41e et 44e). A la reprise, c'est Caleta-Car qui a encore dû s'employer face à Ozobic (49e) puis Kamara a contré Medvedev de justesse (65e). L'entrant Sheybayev a également perdu un duel face au portier olympien (70e) en plus des nombreux corners et tirs hors cadre des locaux (19 tentatives et 14 corners au total pour Qarabag).

En face, l'OM n'a très longtemps fait que défendre avant de se montrer de nouveau ultra-réaliste à l'entame du dernier quart d'heure avec une frappe axiale de Guendouzi qui a surpris Gugeshashvili (0-2, 77e). Les Azerbaïdjanais ont alors accepté leur sort et le joueur prêté par Arsenal a failli s'offrir un doublé mais le portier a eu le dessus cette fois (90e). Entré en fin de match et lancé dans l'axe par Cengiz Under, De La Fuente a tout de même de nouveau trompé le portier de Qarabag d'un tir croisé (0-3, 90e+2). L'OM franchit logiquement cet obstacle à sa portée et attend désormais le tirage au sort des 8es de finale qui aura lieu vendredi à 13 heures pour connaître son prochain adversaire.

