Un "but" digne de Maradona. Ou plutôt façon "main de Vata", pour les supporters de l'OM encore traumatisés par l'évènement. Face à Marseille, dans ce match retour des barrages d'accès à la Ligue Europa conférence, Ibrahima Wadji, bien au courant de l'absence de VAR dans la compétition, a tout tenté pour inscrire un but et combler les trois unités de retard - les Olympiens avaient ouvert le score en première période - nécessaires à Qarabag pour espérer se qualifier. Sur un centre tendu, l'attaquant a devancé Steve Mandanda au premier poteau et a smashé le ballon dans les buts... de la main. Sans aide du VAR, l'arbitre, berné, semblait parti pour accorder le but au milieu de Marseillais en furie.

Ad

Ligue Europa Conférence Entre polyvalence et perte de repères, quels sont les effets des changements de Sampaoli ? IL Y A 21 HEURES

Après d'âpres négociations et une pluie de carton jaunes distribués aux plus véhéments, l'arbitre de la rencontre a semblé changer d'avis. Devant l'insistance des Olympiens, et notamment de Mattéo Guendouzi hors de lui, c'est Wadji qui a finalement fait machine arrière auprès du corps arbitral, accompagné par son capitaine Maksim Medvedev et son entraîneur Gurban Gurbanov. Après un long moment de flottement et d'incompréhension de près d'une dizaine de minutes, le jeu a pu reprendre, sous les sifflets du public.

Ligue 1 Payet cible le manque d'humilité : "Il va falloir dégonfler les têtes" 20/02/2022 À 22:50