- Les affiches des barrages d'accession aux huitièmes de finale de Ligue Europa Conférence :

Olympique de Marseille - Qarabağ FK

PSV Eindhoven - Maccabi Tel-Aviv

Fenerbahçe - Slavia Prague

FC Midtjylland - PAOK Salonique

-14h07 : C'est l'ancien Marseillais Lorik Cana qui va s'occuper du tirage.

- 14h05. Ca va commencer dans quelques instants.

- 14h01 : Les huit vainqueurs de ces barrages retrouveront en huitièmes de finale les huit équipes, dont Rennes, qui ont terminé en tête de leur groupe dans la phase de poules de cette nouvelle coupe d'Europe.

- 14h00. A noter que comme toutes les équipes reversées de C3, Marseille recevra pour le match aller le 17 février, et se déplacera pour le match retour, le 24 février.

- 13h59 : Les deux chapeaux :

Têtes de série :

Maccabi Tel-Aviv

FK Partizan Belgrade

FK Bodø/Glimt

Randers FC

Slavia Prague

PAOK Salonique

Tottenham/Vitesse Arnhem

Qarabağ FK

Non-têtes de série

Sparta Prague

PSV Eindhoven

Leicester

Fenerbahçe

Olympique de Marseille

FC Midtjylland

Celtic Glasgow

Rapid Vienne

- 13h55 : Si l'OM a pu, un temps, craindre de se voir opposé à Tottenham, cela semble compromis après l'annulation du match entre les Spurs et Rennes à cause de cas de Covid-19 au sein de l'équipe anglaise. En effet, les Londoniens devaient remporter cette rencontre pour se qualifier pour les barrages de cette C4, qui vont opposer les équipes ayant, comme Marseille, fini troisièmes de leur poule en Ligue Europa, et celles ayant fini deuxièmes de leur groupe en Ligue Europa Conférence. Dans le groupe de Rennes et Tottenham, ce sont les Néerlandais du Vitesse Arnhem, actuels cinquièmes de leur championnat, que les Marseillais, reversés en C4 après leur décevante campagne en C3, pourraient donc affronter en barrage, en attendant la décision de l'instance de contrôle et de discipline de l'UEFA.

- 13h50 : Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre site pour suivre en direct le tirage au sort barrages d'accession aux huitièmes de finale de Ligue Europa Conférence.

