Après sa victoire la semaine passée au Vélodrome (3-1), l'OM a assuré sa qualification en huitièmes de finale de la Ligue Europa Conference ce jeudi soir à Qarabag (3-0). Qui se dressera désormais sur la route des hommes de Jorge Sampaoli ? Les sept adversaires du club phocéen sont les suivants : Alkmaar, Bâle, Copenhague, Feyenoord, La Gantoise, Linz ou la Roma. Ces sept équipes ont terminé la phase de groupes de la C4 à la première place.

La Roma de José Mourinho apparaît comme l'adversaire le plus coriace pour l'actuel deuxième de Ligue 1. Mais attention cependant au FC Copenhague, quart de finaliste de Ligue Europa en 2020, ou aux Autrichiens de Linz, qui ont remporté seize points sur dix-huit possibles à l'automne dernier. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi et les huitièmes de finale se tiendront les 10 et 17 mars prochains.

Les sept adversaires potentiels de l'OM

Alkmaar (P-B)

Bâle (SUI)

Copenhague (DAN)

Feyenoord (P-B)

La Gantoise (BEL)

Linz (AUT)

Roma (ITA)

Les autres qualifiés

Rennes (FRA)

PSV Eindhoven (P-B)

Bodo-Glimt (NOR)

Leicester (GBR)

Partizan Belgrade (SER)

Fenerbahçe (TUR) ou Slavia Prague (RTC)

Vitesse Arnhem (P-B) ou Rapid Vienne (AUT)

Midtjylland (DAN) ou PAOK Salonique (GRE)

