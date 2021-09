Rennes a souffert mais a parfaitement bien résisté. Ce jeudi soir, le club breton s'est imposé sur la pelouse du Vitesse (1-2), à l'occasion de la deuxième journée de la phase de poules de la Ligue Europa Conférence. Au GelreDome d'Arnhem, les buts de Serhou Guirassy, sur penalty (54e) et de Kamaldeen Sulemana (70e) ont suffi, malgré l'expulsion de Loic Badé (73e) et alors que Maximilian Wittek avait ouvert la marque (30e). Au classement du groupe G, les hommes de Bruno Genesio sont deuxièmes derrière Tottenham qui, dans le même temps, a largement battu Mura (5-1).

Au coup d'envoi, le coach rennais avait concocté une petite surprise dans son onze de départ, avec les grands débuts de Loum Tchaouna (18 ans). Un jeune joueur qui a fait beaucoup de bien à l'animation offensive de son équipe, lorsqu'il a fallu se montrer décisif. Dans un premier temps, c'est lui qui a provoqué un penalty, après une faute du gardien de but adverse Markus Schubert, transformé par Serhou Guirassy (54e, 1-1).

Ligue Europa Conférence Gboho, la jeune pousse de Rennes lancée à pleine Vitesse IL Y A UN JOUR

Rennes a raté sa première période

Et seulement un petit quart d'heure plus tard, Tchaouna s'est ensuite mué en passeur décisif pour Kamaldeen Sulemana, qui a pris le temps de contrôler de la cuisse, avant de trouver le petit filet opposé (70e, 1-2). Une joie qui a finalement été de courte durée, puisque seulement trois petites minutes plus tard, Loïc Badé a écopé de son deuxième carton rouge de la saison (73e). Une infériorité numérique qui a forcément beaucoup pesé sur ses partenaires, acculés sur leur but jusqu'à la dernière seconde des sept minutes du temps additionnel.

Vitesse - Rennes en Ligue Europa Conférence Crédit: Getty Images

En face, le Vitesse sentait le bon coup, après avoir eu l'opportunité d'ouvrir la marque, à la demi-heure de jeu, sur un missile sous la transversale de Maximilian Wittek (30e, 1-0), dans une première période que les Bretons ont complètement ratée. Une ouverture du score intervenue dans un vrai temps faible pour des Rennais à ce moment-là très inquiétants défensivement. Mais cette opportunité de marquer ne s'est donc pas représentée une seconde fois pour les locaux. La faute à un très bon Alfred Gomis, vigilant jusqu'au bout. Comme sur cette magnifique claquette pour sortir un ballon qui prenait la direction de sa lucarne, après une demi-volée de Sondre Tronstad (90e+5).

Cette saison, Rennes, qui avait entamé sa phase de poules par un nul contre Tottenham (2-2), a été beaucoup frustré par son incapacité à capitaliser sur ses temps forts, mais cette fois, cela a donc payé, après une bien meilleure seconde période. Reste à confirmer et à surtout enchaîner ce dimanche après-midi (13h) avec la réception du PSG.

Ligue 1 Un petit miracle pour Bordeaux, de gros regrets pour Rennes 26/09/2021 À 12:49