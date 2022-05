Ligue Europa Conference - Roma - Feyenoord : Dépassé, has been... Et pourtant, José Mourinho est (encore) en finale

LIGUE EUROPA CONFERENCE - Souvent qualifié d'entraîneur "dépassé", José Mourinho s'apprête à disputer une nouvelle finale européenne, mercredi soir, à Tirana. S'il ne s'agit que de la C4, l'entraîneur portugais peut toutefois entrer dans l'histoire de l'AS Rome, où il demeure intouchable après une première saison parfois tourmentée. Pas mal pour un "has been", non ?