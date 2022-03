L’OM peut nourrir des regrets. Ultra-dominateurs pendant une grande partie de la rencontre, et légitimement récompensés par un doublé d’Arkadiusz Milik (19e, 68e), les Olympiens auraient pu prendre le large face au FC Bâle, ce jeudi au Stade Vélodrome, en huitième de finale aller de Ligue Europa Conference. Mais les joueurs de Jorge Sampaoli ont raté un très grand nombre d’occasions, et ont même vu leurs adversaires revenir en fin de rencontre, grâce à un but de Sebastiano Esposito (79e). Au coup de sifflet final, le succès acquis (2-1) a même un goût d’inachevé, une semaine avant le match retour en Suisse.

L’affaire aurait pu virer au cauchemar si Steve Mandanda, de retour dans les cages, n’avait pas sauvé sur sa ligne une remise de la tête mal ajustée par Valentin Rongier (85e). Malgré une prestation aboutie, les Olympiens ont semblé pris de panique lors des dix dernières minutes, dans la foulée du but de Sebastiano Esposito (2-1, 79e), une des seules vraies opportunités bâloises durant l’ensemble de la rencontre.

Occasions vendangées

Ce match, qui pourrait rappeler aux plus passionnées le huitième de finale aller de Coupe de l’UEFA contre le Zénith Saint-Pétersbourg (3-1) en 2008 — l’OM s’était procuré une ribambelle d’occasions non converties et avait encaissé un but en fin de match — avait pourtant bien débuté. Un pied haut maladroit de Pelmard offrait un penalty aux Marseillais, sereinement transformé par Milik (1-0, 19e). En seconde période, l’attaquant polonais inscrivait même un doublé, ayant bien suivi une offensive menée par Rongier (2-0, 68e).

La quantité impressionnante d’occasions vendangées par les locaux, avec entre autres les poteaux trouvés par Ünder (9e) et Milik (61e) laissaient déjà planer une impression étrange sur la rencontre. Faute d’avoir pris le large, l’OM a été puni. Avec la fin de la règle du but à l’extérieur, la réalisation d’Esposito pèse moins que par le passé. Mais les Olympiens devront retenir l’avertissement pour le match retour.

