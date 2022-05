Cette fois, on y a cru. Comme chaque année depuis 1996. Mais comme toujours, la fête est réservée aux autres. Voilà 26 ans que la France n'a plus soulevé de Coupe d'Europe et même l'apparition d'une compétition largement plus à sa portée, la Ligue Europa Conference, n'a pas suffi à mettre fin à l'interminable et invraisemblable disette. Depuis la victoire du PSG en Coupe des Coupes, l'Italie, l'Allemagne, l'Espagne, l'Angleterre, le Portugal, la Turquie, les Pays-Bas, la Russie et l'Ukraine ont tous soulevé au moins un trophée européen.

Cette année, six pays (Angleterre, Espagne, Italie, Allemagne, Ecosse et Pays-Bas) auront un représentant en finale. Qui manque à l'appel ? La France, bien sûr. La Ligue 1 est un nain à l'échelle européenne. Et pourtant, cette année aurait pu (dû ?) être la bonne. "Je pense que c'est la bonne", a lancé fin mars le président de l'OL Jean-Michel Aulas après des poules immaculées en Ligue Europa. "A jamais les premiers, c'est toujours à la mode chez nous", a glissé son homologue marseillais Pablo Longoria, après que son équipe a été reversée de la C3 à la C4.

Saison record et saison comme toutes les autres

C'est peu de dire que la Ligue 1 y croyait d'autant que le PSG présentait sans doute l'effectif le plus impressionnant de l'histoire pour un prétendant français en Ligue des champions. L'automne a gonflé les ambitions et, grâce à l'arrivée de la Ligue Europa Conference qui a permis de sauver les fesses de l'OM, personne n'est resté sur le carreau entre la phase de poules et le tableau final. En Ligue des champions et en Ligue Europa, les représentants français ont cumulé 17 victoires contre onze un an plus tôt (avec le même nombre de rencontres disputées, soit 38). Leur ratio de défaites est passé de 60% à 13% !

La France a battu son record à l'indice UEFA sur une saison et conforté sa troisième place . Une saison record qui ressemble pourtant à toutes les autres. Quand les titres se disputent, la Ligue 1 disparaît systématiquement du paysage. L'élimination dès les 8es du PSG, qui porte la plus grosse part des espoirs du football français, a bien sûr mis un grand coup de canif dans la saison européenne des clubs tricolores. Mais les représentants de la L1 n'ont pas tous été éliminés par des cadors comme ce fut le cas de Lille (Chelsea) ou du PSG (Real Madrid) et c'est sans doute cela le plus rageant. Monaco a subi la loi de Braga, Rennes de Leicester, Lyon de West Ham et l'OM de Feyenoord.

Cette saison se termine avec le même constat. Les Rangers, dominés en poules de Ligue Europa par l'OL, sont en finale comme le Feyenoord qui n'a jamais semblé largement supérieur à l'OM ou le Real qui a si longtemps souffert face au PSG. Il y avait la place. Comme souvent. Et l'an prochain, on y croira encore une fois. Comme toujours. Pourtant le plafond de verre est épais au-dessus de la tête du foot français. En 26 ans, il a eu le temps de s'épaissir.

