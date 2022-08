Le début de saison de l’OGC Nice est décidément plus que poussif. Après ses deux nuls en championnat, le club azuréen a vu le Maccabi Tel-Aviv lui jouer un bien mauvais tour, en Israël, lors de ce barrage aller de la Ligue Europa Conference.

Ad

Alors qu’ils avaient le match en main, et qu’ils ont manqué une pelleté d’occasions en première période, les joueurs de Lucien Favre se sont liquéfiés au retour des vestiaires, pour se faire finalement surprendre par un but du Croate Stipe Perica (1-0). Il faudra donc s’imposer par au moins deux buts d’écarts, jeudi prochain, à l’Allianz Riviera, pour espérer disputer la phase de groupes.

Transferts Les 17 infos mercato qui vous ont échappé mercredi HIER À 17:07

L’OGC Nice aurait-il décidé d’imiter son voisin et rival, l’AS Monaco ? Alors que le club du Rocher s’est fait sortir au 3e tour préliminaire de la Ligue des champions la semaine passée, l’écurie détenue par INEOS a en tout cas bien mal entamé son barrage d’accession de la C4. Pourtant, à la mi-temps, impossible d’imaginer que le finaliste de la dernière coupe de France pourrait vivre une soirée si morose.

L’énorme raté d’Ilies, symbole de l’inefficacité niçoise

Face à une formation qui, après deux tours déjà passés, a semblé nettement en dessous lors du premier acte, le Gym a longtemps pensé que l’ouverture du score allait lui tendre les bras. Avec les titularisations de trois recrues (Kasper Schmeichel, Aaron Ramsey et Rares Ilie), Lucien Favre avait ainsi tenté, avec réussite, d’amener une certaine forme de fraîcheur mentale à son onze. Tandis que le virevoltant roumain multipliait les dribbles, le Gallois, lui, n’arrêtait pas de se montrer.

Mais tandis que l’ancien d’Arsenal a vu les siens buter soit sur la défense (4e) ou sur un excellent Daniel Peretz (21e, 30e, 45e), le joueur arrivé cet été du Rapid Bucarest a loupé l’occasion du match. Alors qu’Andy Delort a trouvé le poteau sur une frappe puissante du droit dans la surface, Ilies a vu le ballon lui revenir dessus à six mètres, seul face au but. Mais en ouvrant trop son pied droit, il a finalement loupé le cadre (22e). Et au retour des vestiaires, on n’a plus reconnu le Nice si facile lors des 45 premières minutes.

Face à des locaux poussés par un public chaud, les Aiglons ont commencé à reculer, à multiplier les approximations. Et ce qui devait arriver arriva. Sur une longue transversale, Djordje Jovanovic a pris la défense niçoise à défaut et glissé, de la tête, le ballon à Stipe Perica, qui a profité d’une sortie hésitante de Schmeichel, pour lober le Danois (1-0, 74e).

Incapables de répondre, les Azuréens ont même vu Youcef Atal et Melvin Bard réaliser un double sauvetage sur leur ligne (77e), pour préserver leurs chances de qualification la semaine prochaine. Il faudra pour cela que le groupe niçois, déjà en déliquescence en fin de saison passée, se rebelle.

Ligue 1 Neymar, Lafont, Schmeichel... votez pour le meilleur joueur de la 2e journée de Ligue 1 14/08/2022 À 22:07