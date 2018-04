Ligue Europa : Kostas Mitroglou semble enfin avoir lancé sa saison avec l'OM

La roue semble avoir tourné pour Kostantinos Mitroglou. Pris en grippe par une partie des supporters marseillais après un début de saison plus que poussif, il vient d'être élu joueur olympien du mois de mars. Avec 31% des suffrages, l'attaquant grec de l'OM semble enfin avoir conquis son public et lancé sa saison. Saison qui est loin d'être terminée pour les hommes de Rudi Garcia, derniers représentants français en Coupe d'Europe.

Un début d'idylle compliqué

Arrivé dans les dernières heures du mercato estival, l'idylle de Kostas avec son nouveau public ne pouvait pas plus mal débuter. S'attendant à voir arriver un nom bien plus ronflant que l'ancien joueur du Benfica Lisbonne, les supporters olympiens espéraient beaucoup de leur nouveau numéro 9. Peut-être un peu trop. Et ce dernier, arrivé blessé sur la Canebière, a mis du temps à répondre à leurs attentes.

Alternant le moyen et le mauvais, l'attaquant grec de 30 ans a raté énormément de matches en première partie de saison et n'a jamais pu enchaîner. En manque de rythme, Mitroglou souffrait également d'un déficit de confiance pour faire étalage de ses qualités. Lorsqu'il était opérationnel, il n'a jamais été plus qu'un deuxième choix dans l'esprit de Rudi Garcia.

Vidéo - Garcia : "Nous serons l'outsider" 00:48

Débarrassé depuis un mois de ses pépins physiques, Mitroglou a enfin lancé son aventure sous les couleurs de l'OM. Décisif contre Toulouse puis buteur contre l'OL en Ligue 1, c'est la première fois de la saison qu'il marque lors de deux matchs consécutifs en championnat. Si avec 9 buts en 21 rencontres toutes compétitions confondues, ses statistiques ne sont pas flamboyantes, Marseille pourra compter sur son avant-centre dans la dernière ligne droite de sa saison.

Comme à la maison en Allemagne

Sur la pelouse de Leipzig en quarts de finale aller de Ligue Europa, Mitroglou sera un peu dans son élément. Formé en Allemagne avant de signer professionnel à l'Olympiakos, l'attaquant connait bien ce football. Jusqu'à ses 19 ans, c'est en Allemagne, du côté de Duisbourg, sur les rives du Rhin puis à Mönchengladbach que le jeune Kostas s'est forgé en tant que footballeur.

Ce jeudi, l'OM retrouve l'Europe en tant que dernier représentant français. Face à l'actuel quatrième de Bundesliga, les Marseillais vont tenter de conserver leurs chances de qualification avant le match retour la semaine prochaine au Vélodrome. Dans son histoire, en huit déplacements en Allemagne, l'Olympique de Marseille n'a gagné qu'une seule fois (2 nuls et 5 défaites).

Vidéo - L'OM et l'Allemagne, pour le meilleur mais surtout pour le pire 01:36

A la lutte en championnat avec l'Olympique Lyonnais pour une place sur le podium et une qualification pour la prochaine Ligue des champions, les hommes de Rudi Garcia vont avoir un mois d'avril chargé. Avec les blessures de plusieurs joueurs cadres (Thauvin, Rami, Mandanda …) pour des périodes plus ou moins longues, les Phocéens auront besoin de toutes leurs forces vives pour mener à bien leur(s) objectif(s).

La bonne période traversée par Mitroglou tombe à pic. Enfin intégré dans la rotation olympienne, l'attaquant grec devrait avoir l'occasion d'ici la fin de saison de s'illustrer. A commencer par la Ligue Europa où cette saison, il n'a pas encore trouvé le chemin des filets sous le maillot de l'OM. S'il veut poursuivre sa bonne période du moment, l'Olympien du mois de mars serait bien inspiré d'ouvrir son compteur contre le RB Leipzig.