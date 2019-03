Avant Arsenal - Rennes : Entre Newcastle et Hull City, retour sur le Hatem Ben Arfa anglais

Des buts mémorables ! Et de… nombreuses déceptions. Hatem Ben Arfa et l'Angleterre, c'est une longue histoire. Emaillée de frustrations et d'une fin en eau de boudin. Comme souvent dans la carrière du natif de Clamart, son passage de l'autre côté de la Manche n'a pas été de tout repos. Et alors qu'il revient dans le Royaume sous les couleurs du Stade Rennais avec la ferme intention de démontrer son talent et son aptitude rare à faire des différences, le moins que l'on puisse dire c'est qu'il n'a pas laissé un souvenir impérissable en Angleterre.

De 2010 à 2015, Hatem Ben Arfa a tenté l'aventure anglaise. A Newcastle puis Hull City. Cinq saisons en tout. D'aucuns se souviennent de certaines de ses fulgurances. De deux buts notamment. Face à Bolton et Blackburn, il a enflammé les foules avec des raids dont il a le secret. Deux exploits individuels avec des crochets, des roulettes et des gardiens fusillés qui ont marqué les esprits. "Il a eu quelques éclairs de génie comme son but brillant contre Blackburn en FA Cup", se souvient avec plaisir Marcus Foley notre collègue du site britannique d'Eurosport avant tout suite de mettre les points sur les i : "Mais il a surtout laissé l'image d'un potentiel inexploité. Ses fulgurances ont été trop rares. Et il a été trop inconstant".

" Ben Arfa était devenu impossible à gérer "

Le ton est donné. Parler d'Hatem Ben Arfa revient souvent à pointer du doigt son incapacité à se maintenir au plus haut niveau. Depuis son plus jeune âge, on le sait capable d'exploits individuels. De performances rares où il peut mettre à mal une défense à lui tout seul par sa technique, ses accélérations et son toucher de balle. Mais il peut aussi tomber dans ses travers. Sur et hors du terrain. Et la Premier League l'a constaté avec fracas.

A Newcastle où sa première saison avait été gâchée par une grave blessure, HBA a vite déchanté après des premiers matches prometteurs. Son inconstance, son manque d'efforts fournis et son côté soliste se sont retrouvés au fil du temps dans le viseur d'Alan Pardew. "Comme manager, vous pouvez avoir différents styles de francs-tireurs. De temps en temps, cela vous dépasse et ça devient un problème", a résumé son ancien manager chez les Magpies dans le Chronicle Live quelques années après avant d'ajouter : "Ben Arfa était devenu impossible à gérer".

Matches en réserve, sanction pour une prise de poids après un été et saisons incomplètes ont finalement rythmé son histoire avec les Magpies. Et les années passant, il est devenu indésirable même s'il était apprécié de nombreux supporters, bien conscients de détenir un joueur à part. "C'est un gâchis, avait regretté à l'époque Olivier Bernard, qui était passé avant lui à Newcastle. "Je connais bien Hatem. Et il peut tuer des équipes quand il est en forme et joue chaque semaine". Il ne l’a que trop rarement fait avec les Toons, qui lui ont ouvert en grand la porte. Mais sa tentative de se relancer à Hull City en 2014 n'a rien arrangé à son image. "Son passage à Hull a été un désastre total", résume même Marcus Foley.

Hatem Ben Arfa sous le maillot de Hull CityGetty Images

" Notre gardien a plus couru que lui "

Prêté par Newcastle, Ben Arfa a encore un peu plus coulé. Huit bouts de match de Premier League et il est encore devenu la cible de son coach, Steve Bruce. "C'est criminel, car ce garçon peut vraiment bien jouer, mais je m'interroge sur son amour pour le jeu", avait glissé Bruce quelques mois plus tard. "Avec lui, on doit toujours tout discuter." Avec un triste symbole resté dans les mémoires : une anecdote racontée quelques mois après par Steve Bruce sur son dernier match avec les Tigers contre Manchester United où il était sorti après une grosse demi-heure de jeu. "Honnêtement lors de son dernier match, notre gardien a plus couru que lui. J'ai dû le remplacer tôt car j'avais besoin d'envie et d'esprit combatif".

Il quittera l'Angleterre libre. Son prêt à Hull a été résilié. Son contrat avec Newcastle aussi. Et il a laissé l'image d'un artiste incompris. Avec un sentiment de gâchis. Aujourd'hui, tout cela semble loin. Ben Arfa a connu d'autres hauts et d’autres bas. L'Angleterre ne l'a cependant pas oublié grâce notamment à ses buts d'anthologie. Quand un joueur vous a fait rêver, on ne l'oublie pas de sitôt. Même si cela a été trop furtif. Repassé par Londres avec le PSG en novembre 2016, le gaucher n'avait eu le droit qu'à 22 minutes. Et s'il s'était notamment signalé en frappant le corner à l'origine du but qui a permis d'arracher le nul à 2-2, son vrai retour est bien ce jeudi soir. Déjà précieux à l'aller devant Unai Emery - son ancien coach au PSG -, il compte bien remettre ça. Pour se rappeler aux bons souvenirs d'un Royaume qui n'a pas vraiment voulu de lui.