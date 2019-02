Changement de calendrier : Rennes recevra Arsenal à l'aller, retour à l'Emirates

Voilà une donnée qui change (presque) tout. Prévu à l'Emirates Stadium, le match aller du 8e de finale entre le Stade Rennais et Arsenal aura finalement lieu... au Rhoazon Park. L'information a été communiquée ce vendredi après-midi par les deux clubs, quelques heures après le tirage au sort. La raison de cet inversement de terrain ? Comme le stipule le règlement de l'instance, deux clubs de la même ville ne peuvent jouer en même temps. Problème, Arsenal et Chelsea jouaient le même soir à Londres lors de l'aller (7 mars).

Résultat, c'est le match entre les Gunners et Rennes qui doit subir une modification de calendrier. Pourquoi ? "En raison du coefficient UEFA d'Arsenal qui serait plus fort", indique Jacques Delanoë, président du conseil d'administration du club breton, à Ouest-France. À titre d'exemple, les matches FC Séville et du Betis était programmés tous les deux en Andalousie cette semaine. L'UEFA avait ainsi décidé d'avancer le match FC Séville - Lazio Rome à mercredi. Le lendemain, le Betis recevait Rennes. Mais alors, pourquoi les deux clubs de Séville n'ont-ils pas eu à inverser l'ordre des matches ?

Retour à l'Emirates

"Pour les 16es de finale, il fallait impérativement respecter le fait que celui qui ait fini premier de son groupe joue le deuxième match à domicile. C'est pour ça qu'ils n'ont pas pu inverser (l'ordre des matches) pour les clubs de Séville", explique Olivier Létang, le président du club breton, à L'Equipe. "Le règlement UEFA que nous subissons prévoit qu'il ne peut pas y avoir le même jour deux matches dans une même ville, ce qui est un peu incompréhensible dans une ville comme Londres. C'est un règlement qui ne nous est pas favorable dans le cas présent, mais on doit le respecter", conclut-il.

Prenez donc note : le match aller du 8e de finale entre Rennes et Arsenal se déroulera donc au Roazhon Park (7 mars). Retour programmé à l'Emirates une semaine plus tard (14 mars).