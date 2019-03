De notre envoyé spécial à Londres,

Tomas Koubek : 4

J'ai aimé : RAS.

Je n'ai pas aimé : Ses sorties hésitantes loin de sa cage. Et pas toujours rassurantes.

En bref : Il n'a pas pesé sur ce match.

Hamari Traoré : 3

J'ai aimé : Les rares fois où il a essayé de combiner avec Ismaïla Sarr et a pu s'immiscer dans la défense des Gunners en seconde période.

Je n'ai pas aimé : Il ne joue pas le coup sur le deuxième but des Gunners. Certes, il y avait hors-jeu. Mais dans ce genre de match en Coupe d'Europe, il faut se battre sur chaque ballon. En général, il a été difficulté en défense au début de match et pas en réussite en attaque, où on l'a vu gâcher des ballons étonnants pour lui.

En bref : Pour son retour de suspension, on attendait tellement plus de lui et de son association avec Sarr.

Damien Da Silva : 3

J'ai aimé : Son tacle autoritaire devant Alexandre Lacazette à la 45e.

Je n'ai pas aimé : Il a manqué de tranchant. Avec Mexer, ils n'ont pas eu l'impact qu'on leur connaît et ont vécu une soirée cauchemardesque face au duo Lacazette-Aubameyang.

En bref : Il a souffert face à la technique et la vitesse des attaquants londoniens.

Damien Da Silva (Rennes) sur la pelouse de l'Emirates face à ArsenalGetty Images

Mexer : 3

J'ai aimé : Les rares interventions où on a retrouvé un peu le Mexer qui rassure. Mais c'était beaucoup trop rare.

Je n'ai pas aimé : Il a été trop spectateur sur de nombreuses occasions. Trop loin de son joueur. Au final, il a été en difficulté face aux appels de Lacazette et d'Aubameyang. Comme Da Silva.

En bref : Il n'a pas été le leader défensif espéré.

Ramy Bensebaïni : 2

J'ai aimé : Son envie. Et il a signé une montée intéressante à la 25e. Mais bon, c'est vraiment pour chercher quelque chose…

Je n'ai pas aimé : Son match. Passif sur le premier but, il n'a pas réussi à contrôler son couloir gauche après cela, notamment avant la pause. Et sur le plan offensif, il a manqué de justesse et affiché ses limites techniques à ce niveau.

En bref : Pour ce genre de chocs, il a encore un joli palier à passer.

Benjamin André : 4

Remplacé par Lea-Siliki à 79e

J'ai aimé : Quand il a rameuté ses troupes en première période et leur a demandé de jouer plus haut. Il a aussi été combatif.

Je n'ai pas aimé : Face à la technique et l'envie adverse, il a galéré au cœur du jeu pour tenter d'imposer le jeu rennais. Le navire rennais a coulé aussi là.

En bref : Un manque d'impact préjudiciable.

La frustration de Benjamin André (Rennes) contre ArsenalGetty Images

Clément Grenier : 3

J'ai aimé : Quand il a sorti un peu la tête de l'eau après la mi-temps.

Je n'ai pas aimé : Sa prestation dans son ensemble. Il a semblé manqué de jambes en première période. Chassé par le milieu des Gunners, il a perdu beaucoup trop de ballons et s'est montré imprécis dans ses relances.

En bref : Un match à oublier. Si précieux cette saison, l'ancien Lyonnais a sombré. Et amené Rennes avec lui.

Ismaïla Sarr : 3

J'ai aimé : Ses accélérations en seconde période, où on a revu un peu sa capacité à faire des différences.

Je n'ai pas aimé : Sa première période en mode fantôme. Il n'a pas été dans le rythme, n'est jamais parvenu à se défaire de la défense adverse. Et s'il y a eu un petit mieux après la pause, il n'a pas fait de vraies différences.

En bref : On a cherché le Sarr du match aller. Cette fois, les Gunners l'ont étouffé dans les grandes largeurs.

Hatem Ben Arfa : 5

J'ai aimé : Quand il a tenté de sonner la révolte après le deuxième but. Il a été le seul Rennais à ce moment-là à tenter des choses et à essayer de mettre du rythme.

Je n'ai pas aimé : Ses 20 premières minutes où il n'a pas existé. Ensuite, il a de temps en temps péché par excès d'individualisme. Au final, il n'a pas réussi son retour dans le Royaume.

En bref : Il n'a pas brillé. Mais il a été pendant de longues minutes le seul Rouge et Noir à essayer.

Benjamin Bourigeaud : 2

J'ai aimé : Il a placé un centre pas trop mal.

Je n'ai pas aimé : Dépassé en défense en première période, peu inspiré en attaque mais aussi nerveux, il a raté son match. Et de belle manière.

En bref : On retiendra son but de l'aller dans cette double confrontation. Pour lui, c'est même mieux de vite zapper ce match retour.

Benjamin Bourigeaud (Rennes) au duel avec Aaron Ramsey (Arsenal)Getty Images

M'Baye Niang : 3

J'ai aimé : Sa frappe au retour des vestiaires qui a trouvé le poteau. Et son bon décalage pour Sarr à la 62e.

Je n'ai pas aimé : Toutes ses imprécisions. Bousculé par Laurent Koscielny, il a cherché à orienter le jeu dans un rôle de pivot mais son déchet a limité son influence.

En bref : il n'a pas justifié la confiance de son entraîneur, qui l'a préféré à Hunou.