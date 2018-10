Ligue Europa - Bordeaux battu dans les arrêts de jeu à domicile par le FC Copenhague (1-2)

Deuxième match de Ligue Europa cette saison, et deuxième défaite pour Bordeaux. Après avoir chuté à Prague face au Slavia (1-0), les Girondins ont également dû s'incliner à domicile, face à Copenhague (1-2). Un résultat cruel survenu suite à un dernier but concédé dans le temps additionnel, moins de dix minutes après avoir égalisé. Brouillon dans jeu, l'actuel neuvième de Ligue 1 a manqué d'efficacité pour concrétiser ses opportunités. Tout le contraire de son adversaire qui partage désormais la tête du groupe C avec le Zenith Saint-Pétersbourg (4 points).

Organisé en 4-3-3 avec le trio offensif Kalu-Briand-Kamano, Bordeaux a longtemps eu du mal à bousculer son adversaire. En cause, un trop grand déchet technique et un manque de rythme flagrant qui ont favorisé le jeu défensif des Danois. Pour autant, les hommes d'Eric Bédouet et Ricardo ont fini par trouver des solutions avant la pause. Mais Kamano a frappé la transversale (30e) puis a manqué un penalty, en envoyant le ballon au-dessus de la lucarne (45e+2). Pour la plus grande joie de Copenhague qui a ouvert le score sur son seul tir de la première période. Une tête sur corner de Sotiriou (0-1, 42e).

Deux montants et un penalty raté

Déstabilisés par ce scenario, les Girondins se sont montrés confus dès la reprise et sont passés tout près de la correctionnelle, sur une nouvelle tête de Sotiriou (54e). Les entrées en jeu de Cornelius (62e), Karamoh (62e) et Tchouémani (78e) ont réveillé l'équipe. Andersen a sorti deux énormes parades devant l'ancien Caennais (63e et 74e) et a été sauvé par son poteau sur une tentative de Tchouémani (81e).

Mais il s'est trouvé impuissant quand Sankharé a tenté une volée du gauche soudaine de 25 mètres après une remise de Cornelius (1-1, 84e). Une égalisation méritée que Bordeaux n'a su conserver. Sur une touche dans le temps additionnel, Skov a crucifié les Girondins d'un tir du gauche au ras du premier poteau (1-2, 90e+2). Inespéré pour des Danois qui ont explosé de joie. De manière un peu excessive puisque que Zeca a écopé d'un deuxième carton jaune, synonyme d'exclusion, pour s'être agrippé à la tribune visiteuse. Qu'importe, ils ont préservé ce succès dans ces derniers instants. Mettant Bordeaux en grande difficulté dans la course aux seizièmes de finale.