Pas de finale pour Mkhitaryan, bloqué par le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan

Faire partie d’une épopée jusqu’en finale de la Ligue Europa… et manquer ce grand rendez-vous pour une raison géopolitique. Voilà ce que Henrikh Mkhitaryan – onze matches de Ligue Europa pour trois passes décisives cette saison – va devoir encaisser. Alors qu’un conflit oppose l’Arménie et l’Azerbaïdjan depuis plusieurs années, le milieu de terrain des Gunners ne fera pas le déplacement à Bakou, où ses coéquipiers affronteront Chelsea le 29 mai, en finale de C3.

"Nous sommes très déçus d’annoncer que Henrikh Mkhitaryan ne voyagera pas avec l’équipe pour notre finale de Ligue Europa contre Chelsea, a confirmé Arsenal sur Twitter mardi. Nous avons exploré toutes les options pour que Micki fasse partie du groupe mais après avoir discuté avec lui et sa famille nous avons convenu ensemble qu’il ne voyagerait pas avec nous". En octobre dernier, l’Arménien avait déjà manqué, pour la même raison, le déplacement des siens à Qarabag.

"Nous avons écrit à l’UEFA pour faire part de nos profondes inquiétudes à propos de cette situation, poursuit le club londonien. Micki a été un joueur clé dans notre parcours jusqu’en finale et c’est donc une grosse perte pour nous. Nous sommes aussi très tristes de voir qu’un joueur va manquer une finale européenne majeure dans de telles circonstances, alors que ce sont des opportunités très rares dans une carrière de footballeur."

Un conflit a opposé l'Arménie et l'Azerbaïdjan durant les années 90 autour de l'enclave du Haut-Karabagh, faisant environ 30.000 morts. Un cessez-le-feu a été déclaré en 1994, mais depuis, les relations entre les deux pays demeurent tendues, avec de fréquents échanges de tirs à la frontière.

Selon l'Azerbaïdjan, Mkhitaryan "peut jouer la finale"

"Malgré les relations compliquées entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, Mkhitaryan peut jouer la finale", a toutefois déclaré à l'AFP la porte-parole de la diplomatie azerbaïdjanaise, Leyla Abdullayeva, quelques heures plus tard. Le tout en demandant à Arsenal de ne pas "mélanger le sport et la politique". Reste à savoir si cette déclaration changera, sur le fond, la réflexion menée par le joueur, son entourage et son club...