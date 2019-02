Rennes qualifié pour les 8es de finale après sa victoire sur la pelouse du Betis Séville (1-3)

Rennes l’a fait ! Après avoir concédé un match nul frustrant à domicile à l’aller (3-3), les Bretons sont allés s’imposer sur la pelouse du Betis Séville au retour afin de rallier les huitièmes de finale de Ligue Europa pour la première fois de leur histoire (1-3). L’exploit, les Rennais sont allés le chercher avec leurs tripes après avoir mené 2 buts à 0. Cette fois, le club espagnol n’a pas su revenir au score. C’est une belle et grande victoire pour les hommes de Julien Stephan. Et une date à marquer au fer rouge pour les Noirs et Rouges.

L’espoir, les doutes puis un immense ouf de soulagement. Les Rennais sont passés par toutes les émotions jeudi soir au Estadio Benito Villemarin. Et, cette fois, ce n’était pas pour rien. Dans l’obligation de s’imposer après un résultat défavorable à l’issue de la première confrontation, les Bretons tiennent leur match référence dans une compétition qui se refusait à eux jusqu’alors. Le succès, ô combien étriqué, n’a tenu qu’à un fil. Le Stade Rennais menait pourtant 2 buts à 0 à la demi-heure de jeu, après l’ouverture du score signée Rami Bensebaini, à la réception d’un corner de Clément Grenier (0-1, 22e), et un but de renard d'Adrien Hunou (0-2, 30e). Sauf qu’une réalisation de Giovani Lo Celso a prolongé le suspense et donné un peu plus de piment à un face-à-face tendu (1-2, 41e).

Rennes réalise l’exploit européen de son histoire

Car il a fallu faire le dos rond pour les Rennais, qui ont su éteindre le stade avant qu’il ne redevienne hostile, sous l’impulsion d'une bonne entame de deuxième période du Betis. Au bord de la rupture et laissant trop d’espaces à son adversaire, la troupe de Julien Stephan a beaucoup plié mais n’aura jamais rompu jusqu’à rééquilibrer les débats passé l’orage. Elle a aussi pu compter sur un Tomas Koubek vigilant, notamment face à un Jesé très en jambes (66e). Dans une fin de match indécise opposant deux équipes à un pas chacune du chaos, M’Baye Niang a mis K.O. le Betis à l’issue d’un contre superbement emmené par Hatem Ben Arfa (1-3, 90e+4).

Après avoir souffert comme jamais sans jamais donner l’impression d’avoir maîtrisé, Rennes réalise donc un exploit majuscule qui vient mettre un point d’exclamation à une saison en forme de montagne russes, et qui a plus que jamais pris une autre tournure depuis la nomination de Julien Stephan à sa tête. Qu’importe ce qu’il se passera après dans la compétition européenne : les Bretons n’avaient jamais passé la phase de groupes, les voilà en huitièmes de finale, prêts pour d’autres prestations du genre. Celles qui font un club.