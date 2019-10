Manchester United et la Roma ont mal voyagé, respectivement à Alkmaar (0-0) et à Wolfsberg (1-1), jeudi lors de la 2e journée de Ligue Europa, qui a vu Feyenoord s'offrir Porto (2-0). Avant qu'Arsenal et le FC Séville n'entrent en jeu en soirée, en accueillant le Standard Liège et l'Apoel Nicosie, certains "gros" clubs n'ont pas mangé à leur faim en C3. A commencer par Manchester United donc. Privés de Paul Pogba, les Mancuniens n'ont ramené qu'un petit point d'Alkmaar après un triste 0-0.

Si l'AS Rome a marqué, elle, l'issue est la même pour la Louve avec un match nul 1 à 1 chez les modestes Autrichiens de Wolfsberg. Au classement, United est 2e et laisse la tête de son groupe L au Partizan Belgrade à la différence de buts marqués (4 pts chacun). Une différence de buts que la Roma (1er, 4 pts) a, en revanche, de son côté, pour préserver la première place du groupe J devant son adversaire du soir Wolfsberg (2e, 4 pts).

Dans une des affiches de la soirée, Feyenoord a pris le dessus sur le FC Porto. A l'extérieur, les Portugais ont bu la tasse, trop attentistes sur les deux buts des Néerlandais. Dans ce groupe G très homogène, avec quatre équipes à une victoire et donc trois points, Porto (2e) reste devant Feyenoord (3e) et ce sont les Young Boys de Berne qui sont leaders, après leur succès contre les Glasgow Rangers à domicile (2-1). Ludogorets, pourtant réduit à dix, a enchaîné une deuxième victoire sur la pelouse hongroise de Ferencvaros (3-0). Après le carton contre le CSKA Moscou (5-1), le club bulgare a la meilleure attaque de la compétition et est surprenant premier du groupe H. Il dépasse l'Espanyol Barcelone, 2e après sa victoire (2-0) chez les Moscovites, bons derniers.

Les résultats des premiers matches de jeudi :

Feyenoord (NED) 2-0 Porto (POR)

Young Boys (SUI) 2-1 Glasgow Rangers (SCO)

CSKA Moscou (RUS) 0-2 Espanyol Barcelone (ESP)

Ferencváros (HUN) 0-3 Ludogorets (BUL)

Oleksandriïa (UKR) 1-1 La Gantoise (BEL)

Saint-Etienne (FRA) 1-1 Wolfsburg (GER)

Basaksehir (TUR) 1-1 Mönchengladbach (GER)

Wolfsberg (AUT) 1-1 AS Rome (ITA)

Besiktas (TUR) 0-1 Wolverhampton (ENG)

Sporting Braga (POR) 2-2 Slovan Bratislava (SVK)

Astana (KAZ) 1-2 Partizan Belgrade (SRB)

AZ Alkmaar (NED) 0-0 Manchester United (ENG)