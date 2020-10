" La France est meurtrie... La France est meurtrie. Même si ce n'est pas grand-chose, je veux présenter mes condoléances aux amis, aux familles, aux proches des gens qui ont été lâchement assassinés aujourd'hui dans une église. Deux femmes, un homme... ". Très ému en conférence de presse après le nul entre Lille et le Celtic Glasgow (2-2), Christophe Galtier, le coach du LOSC a tenu à rendre hommage aux victimes de l'attentat de Nice.

"Croyez-moi que ça a été une journée difficile sur un plan personnel. Et si j'avais pu m'abstenir de travailler, je l'aurais fait", a ajouté Christophe Galtier, la voix tremblante. "En dehors de la crise sanitaire, vivre de tels moments dans notre beau pays, c'est très difficile... Et encore une fois, je réitère tout mon soutien aux proches des gens lâchement assassinés et aux Niçois. C'est une ville qui est souvent la cible d'attentat", a conclu l'entraîneur du Losc, qui avait les larmes aux yeux.