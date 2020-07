Manchester United épargné, un probable Leverkusen-Inter : Les affiches des quarts potentiels

LIGUE EUROPA - Dans la foulée du tirage des quarts de finale de la Ligue des champions, le programme de ceux de la C3 a été dévoilé à Nyon vendredi. Alors que les huitièmes de finale restent encore à jouer, ce sont donc des affiches potentielles qui ont été tirées au sort. En ballotage très favorable, Manchester United devrait notamment retrouver Istanbul Başakşehir ou le FC Copenhague.

On y voit (un peu) plus clair. A Nyon, le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue Europa qui auront lieu au mois d’août (voir dates ci-dessous) en Allemagne dans un tournoi inédit à huis clos a été effectué vendredi. Problème : 6 huitièmes de finale aller ont seulement pu être joués avant que le coronavirus ne suspende la compétition en mars. Six huitièmes retour et deux huitièmes secs (joués en un seul match) auront donc lieu avant. Aucune affiche certaine des quarts de finale n’a donc été dévoilée.

Ligue Europa Ceferin se veut rassurant pour la Ligue Europa : "Il n'y a pas besoin d'un plan B" 01/07/2020 À 17:59

Néanmoins, ce tirage effectué par l’ancien international allemand Thomas Helmer permet à certains candidats à la victoire de se projeter davantage. C’est notamment le cas de Manchester United, actuellement sur une excellente dynamique en Premier League. Larges vainqueurs des Autrichiens de LASK en huitième aller (5-0), ils sont quasiment d’ores et déjà qualifiés pour les quarts de finale où ils retrouveront soit Istanbul Başakşehir soit Copenhague. Dans les deux cas, les joueurs d'Ole Gunnar Solskjaer partiront largement favoris pour atteindre le dernier carré.

Rennes directement qualifié pour la Ligue des champions grâce au vainqueur ?

En demi-finale, les choses pourraient toutefois se corser légèrement pour United qui pourrait retrouver le FC Séville ou l'AS Roma. Les Espagnols et les Italiens s'affronteront en huitième de finale et le vainqueur devra ensuite se débarrasser de l'Olympiakos ou de Wolverhampton, avant d'espérer défier les Mancuniens. A noter que s'il parvient à dominer Getafe, l'Inter Milan pourrait bien se mesurer au Bayer Leverkusen en quart, les Allemands ayant remporté leur huitième aller contre les Rangers sur le score de 3-1.

Le déroulement de la compétition devrait enfin beaucoup intéresser le Stade Rennais. Qualifiés pour le 3e tour préliminaire de la Ligue des champions la saison prochaine, les Bretons pourraient en effet se retrouver directement en poules en fonction de l'identité du vainqueur de la Ligue Europa. S'il s'agit d'un club qui a déjà validé son billet pour la C1 grâce à son classement en championnat, il libèrerait une place qualificative directe dont hériterait Rennes.

Les quarts de finale :

Wolfsburg (ALL) ou Shakhtar Donetsk (UKR) – Eintracht Francfort (ALL) ou FC Bâle (SUI)

LASK (AUT) ou Manchester United (ANG) – Istanbul Başakşehir (TUR) ou Copenhague (DAN)

Inter Milan (ITA) ou Getafe (ESP) – Glasgow Rangers (ECO) ou Bayer Leverkusen (ALL)

Olympiakos (GRE) ou Wolverhampton (ANG) – FC Séville (ESP) ou AS Roma (ITA)

Quand vont se jouer les matches ?

5-6 août : huitièmes de finale (coups d'envoi à 18h55 et 21h)

10-11 août : quarts de finale (à 21h)

16-17 août : demi-finales (à 21h)

21 août : finale (à 21h)

Ligue Europa Un attaquant du Dynamo Kiev suspendu un an pour dopage 12/05/2020 À 11:23