Ils s'en contenteront probablement. Ils, Rennais et Stéphanois, ont pris connaissance ce vendredi 30 août de leurs futurs adversaires pour la phase de groupes de la Ligue Europa 2019 et la première chose que l'on peut dire, c'est que le pire a été évité. Présents dans le chapeau un, Arsenal, Manchester United, le FC Porto, l'AS Rome ou encore le Séville FC ne se dresseront pas sur la route des Bretons et des Foréziens. Ce ne sera pas une mince affaire pour autant.

Le Stade Rennais, par exemple, devra se frotter aux Italiens de la Lazio Rome, huitièmes de Serie A la saison passée mais vainqueurs de la coupe nationale (comme Rennes). Les Romains représentent un mauvais souvenir pour le football français puisqu'ils avaient notamment infligé deux défaites à l'OM, la saison passée, en phase de groupes de la C3. Dans ce groupe E, le SRFC sera en outre opposé aux champions d'Ecosse (le Celtic Glasgow) et de Roumanie (le CFR Cluj), deux équipes qui, pour la petite anecdote, s'étaient affrontées il y a quelques semaines en tour préliminaire de la Ligue des champions. Les Roumains avaient éliminé les Ecossais, un peu à la surprise générale, au troisième tour, avant de chuter en barrage face au Slavia Prague. Les retrouvailles s'annoncent intéressantes.

L'ASSE va retrouver Guilavogui

Dans le groupe de l'AS Saint-Etienne, le gros morceau sur le papier se nomme Wolfsburg. Classés sixième la saison passée dans le championnat d'Allemagne, les partenaires de Joshua Guilavogui et Jérôme Roussilon ont parfaitement redémarré la nouvelle saison de Bundesliga avec deux victoires en deux journées contre Cologne (2-1) et le Hertha Berlin (0-3). Pour le premier cité, ce sera l'occasion de retrouver le Forez cinq années après son départ. Les deux autres adversaires des Verts apparaissent abordables avant les Belges de La Gantoise, cinquièmes des play-offs de Belgique la saison passée, et les Ukrainiens du FC Olexandriya, troisièmes de leur dernier championnat.

Autres informations notables de ce tirage, Arsenal et Francfort font partie de la même poule, eux qui avaient atteint les demi-finales la saison passée (Arsenal avait perdu la finale contre Chelsea) et ils partiront favoris contre le Standard de Liège et le Vitoria SC. Manchester United s'en tire plutôt bien avec Astana, le Partizan Belgrade et l'AZ Alkmaar alors que l'AS Rome et le Borussia Monchengladbach se disputeront a priori la première place du groupe J, également composé de l'Istanbul Basaksehir et de Wolfsberg.