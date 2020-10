Dans une ville meurtrie par l'attentat survenu vendredi matin, le football est bien peu de choses mais peut-être le succès des Aiglons a-t-il pu, un peu, réchauffer le coeur des Niçois . Les hommes de Patrick Vieira ont redressé la barre après leur déroute à Leverkusen (6-2) en s'imposant à domicile face à l'Hapoël Beer-Sheva, lors de la 2e journée de la phase de groupes de la Ligue Europa. Sans briller ni forcer, ils se sont montrés sérieux et ont inscrit l'unique but du match grâce à Amine Gouiri (1-0). Suffisant pour se relancer dans un groupe complètement ouvert car le Slavia, battu par les Israéliens la semaine dernière, a dominé Leverkusen sur le même score et les quatre équipes comptent désormais trois points.