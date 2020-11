C'est un coup dur dont Nice se serait bien passé. Mais le Gym est prêt à faire sans Dante, son chef de défense blessé pour de longs mois, dès le rendez-vous face au Slavia Prague jeudi en Ligue Europa. " C'est à moi de trouver la solution " pour remplacer le "papa" de l'équipe, victime d'une rupture d'un ligament du genou gauche, explique Patrick Vieira dans Nice-Matin. " On fera front , assure l'entraîneur. Pierre Lees-Melou prendra le brassard. Dante reviendra. Il a tout notre soutien ".

Le Gym ne veut pas entendre parler de joker médical et va reconstruire son mur défensif avec les briques dont il dispose déjà. L'OGCN travaille bien sur le mercato depuis dix ans et a augmenté son attractivité en passant sous la bannière d'Ineos, riche entreprise de pétrochimie. L'effectif est bâti pour palier la longue absence de Dante. Vieira dispose au mieux de sept solutions.

Quatre footballeurs sont formés au poste de défenseur axial: Stanley Nsoki, Robson Bambu et Flavius Daniliuc ainsi que Danilo Barbosa, qui avait été très intéressant en l'absence de Christophe Hérelle la saison passée. Vieira avait expliqué récemment avoir décidé de passer à trois défenseurs axiaux en ayant vu Stanley Nsoki "franchir un palier à l'entraînement".

Mais l'ancien Parisien était forfait à Angers (3-0 pour l'OGCN) en raison d'un petit problème à un adducteur et reste incertain pour le déplacement à Prague. Danilo Barbosa, qui n'a pas encore joué un match cette saison en raison d'une blessure à un genou, a été victime à sa reprise d'une lésion musculaire et sera indisponible un bon moment. Bambu (22 ans), autre Brésilien, transféré pour 9 millions d'euros de Paranaense, s'est affirmé au fil des matches dans le sillage de son compatriote et capitaine.