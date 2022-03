Le FC Barcelone est tombé sur un os nommé Galatasaray. À l’occasion du premier huitième de finale de Ligue Europa de son histoire, le club catalan n’a pas su trouver la faille face au club turc (0-0). L’homme du match est incontestablement Inaki Pena, auteur de trois arrêts déterminants pour obtenir un nul précieux. Les Blaugrana, qui restaient pourtant sur quatre victoires consécutives, toutes compétitions confondues, devront aller chercher leur qualification à Istanbul, ce qui ne sera pas une mince affaire.

Le FC Barcelone a beaucoup tenté. Il a surtout beaucoup loupé. Au Camp Nou, lors du huitième de finale aller de Ligue Europa disputé face à Galatasaray, les hommes de Xavi ont dominé. Mais ils n’ont jamais concrétisé leur mainmise sur le match. Il faut dire que les Turcs étaient particulièrement appliqués derrière, opposant un bloc bas et resserré pour laisser un minimum d’espaces. Et, même quand il y en avait, notamment grâce à un Adama Traoré très inspiré et tout en puissance, il y avait toujours un dernier rempart.

Rendez-vous à Istanbul

Gardien de Galatasaray prêté par… le FC Barcelone, Inaki Pena a en prime suppléé sa défense dans les moments chauds. Il s’est par exemple parfaitement détendu face à Memphis Depay, auteur d’un coup franc puissant (27e) puis d’une frappe enroulée (41e). Il s’est par ailleurs montré décisif sur une tête de Sergio Busquets (57e), entré à la pause aux côtés d’Ousmane Dembélé et de Gerard Piqué pour provoquer un électrochoc dans les rangs catalans. Il n’est jamais venu, au point que le club turc a fini par jouer crânement sa chance, grâce à sa confiance acquise derrière.

Galatasaray aurait même pu réaliser un hold-up grâce à l’une de ses rares munitions. Malheureusement pour Bafétimbi Gomis, son but a été invalidé par une position de hors-jeu (78e). Quelques minutes auparavant, Frenkie de Jong n’avait pas eu plus de réussite en touchant le poteau après un geste acrobatique de Pierre-Emerick Aubameyang (75e). Bref, le Barça ne s’est pas rendu la tâche facile en concédant un nul au Camp Nou. C’est aussi cela de découvrir une compétition, qui plus est européenne.

