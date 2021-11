Jorge Sampaoli s'est dit "heureux" mercredi de jouer contre Galatasaray jeudi en Ligue Europa, dans une ambiance annoncée brûlante et qu'il juge "motivante" et "extrêmement excitante". "C'est une ambiance qui sera incandescente. C'est motivant, même si ça rend la communication difficile. C'est une ambiance que j'aime beaucoup et être dans ces stades avec une grande ferveur populaire me rend heureux", a-t-il dit en conférence de presse.

"C'est un match à l'atmosphère extrêmement excitante et ça me motive beaucoup. J'espère que ça sera le cas aussi pour mes joueurs", a-t-il déclaré, alors que 50.000 spectateurs environ sont attendus jeudi au Nef Stadyum de Galatasaray. "On est habitués aux grandes atmosphères, c'est pareil à Marseille, a de son côté jugé William Saliba. On n'entend pas le coach au Vélodrome, donc ça ne sera pas un problème."

L'absence de Dimitri Payet modifie les choses

Le technicien argentin est également revenu sur les incidents de dimanche à Lyon, où le match a été arrêté après moins de cinq minutes de jeu quand Dimitri Payet a été touché au visage par une bouteille en plastique. "Ca n'est pas la même compétition. On a dû tourner la page rapidement. On doit récupérer les points qu'on n'a pas su prendre lors des premiers matches", a indiqué Sampaoli. L'OM est actuellement 3e du groupe E avec quatre points, à deux journées de la fin. Galatasaray est en tête avec huit points.

L'OM devra affronter le club turc sans Dimitri Payet et Valentin Rongier, suspendus. Le Turc Cengiz Under, touché au dos, est quant à lui incertain. "L'absence de Dimitri modifie les choses mais on ne doit pas s'attarder sur les noms, mais sur le système. On doit gagner demain et trouver la meilleure façon de gêner une équipe très agressive", a expliqué Sampaoli.

