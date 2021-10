270 minutes, un but. Quand vous pensez à l'Olympique de Marseille de Jorge Sampaoli, vous pensez flamboyance, talent offensif, festival. Vous avez d'une certaine manière raison puisque l'OM est la deuxième attaque de Ligue 1 avec 18 buts. Mais vous avez tort aussi. Le jeudi soir, le loup marseillais se transforme en agneau bien inoffensif. Cengiz Under, très en vue face à la Lazio mais inefficace comme ses partenaires, peut se targuer d'être le seul buteur olympien sur la scène européenne. C'était à l'heure de jeu du premier match et c'était sur penalty. Depuis ? Plus rien. Même le retour d'Arkadiusz Milik, titulaire pour la première fois en Ligue Europa, n'y a rien changé.

"C'était un bon match, les joueurs l'ont bien préparé, contre une équipe très forte qui venait de battre l'Inter Milan, a souligné Jorge Sampaoli en conférence de presse. On a été très solides, tranquilles, sauf à la fin de la rencontre où ils ont beaucoup poussé, mais on a aussi eu des occasions, et ce match nul nous donne de l'espoir pour le futur". Tout ce que dit le volcanique argentin est vrai. Oui, l'OM avait bien préparé son affaire, on en veut pour preuve sa première période très enthousiasmante. Oui, l'OM n'a pas tremblé, sauf en fin de match. Et oui, l'OM a eu des situations intéressantes. Mais alors pourquoi tout ça n'a pas abouti à un succès ?

Ligue Europa Un nul de plus mais l'OM peut retenir du positif IL Y A 3 HEURES

Personne n'a plus le ballon que l'OM en Ligue Europa

19 tirs contre le Lokomotiv Moscou, 11 contre Galatasaray et 14 face à la Lazio Rome, ce jeudi soir, Marseille tire à chaque fois plus que son adversaire. Logique puisqu'avec 65,1% de possession, les Olympiens présentent le meilleur ratio de toute la Ligue Europa. Avec le ballon dans les pieds, et parfois une très belle qualité technique, l'équipe phocéenne parvient rapidement, et souvent à mettre le ballon dans les pieds d'Under, Payet et les autres dans les 30 derniers mètres. C'est après que le bât blesse.

Quelle occasion retiendra-t-on du duel face à la Lazio ? La frappe croisée de Milik en première période ? Celle plus dangereuse encore d'Under toujours avant la pause ? La reprise complètement manquée de Kamara dans les arrêts de jeu ? Même avec un trio Payet-Milik-Under très alléchant sur le papier, l'OM n'a pas réussi à complètement prendre à revers la défense de la Lazio. La faute en partie à des milieux trop timides, notamment Guendouzi ou Kamara et à un Lirola, moins flamboyant cette saison qu'en 2020/2021 et placé à gauche, pas son côté de prédilection, par Jorge Sampaoli.

Absent face à Lorient puisque suspendu, Under n'a pas pu travailler ses automatismes avec un Arek Milik sur le retour et qui disputait seulement son quatrième match. Les deux se sont peu trouvés alors que leur association peut faire des merveilles. Quant à Dimitri Payet, il a semblé manquer de jus pour réellement faire la différence. Inquiétant à trois jours du choc face à Paris.

Solidité contre prise de risques pour Sampaoli

"On était venus ici pour les trois points. On a fait une très bonne première période, sans doute la meilleure que j'aie vue. C'est un peu différent des deux premiers matches, on a quand même bien joué même si nous n'avons pas été assez efficaces", a relativisé un Pau Lopez excellent dans ses buts. Force est de constater que l'OM affrontait une belle équipe ce jeudi soir. Force est de constater aussi que les changements de Jorge Sampaoli n'ont pas payé. Il était sans doute obligé de remplacer Milk qui n'avait pas 90 minutes dans les jambes mais la sortie du Polonais a lancé la mauvaise période olympienne.

En début de saison, l'OM avait très bien su jouer sans son seul vrai numéro 9, il doit désormais apprendre à jouer avec pour maximiser ses énormes qualités. En laissant Konrad De La Fuente ou Amine Harit sur le banc, Sampaoli a sans doute fait le choix de la solidité. L'avenir européen de l'OM dira s'il a eu raison ce jeudi soir. La suite, ce sera ce choc face au PSG dimanche soir. Il faudra bien sûr y être solide mais le Vélodrome n'attendra que le premier but olympien pour s'embraser.

Sergio Ramos en pré-retraite dorée au PSG ? "Ceux qui pensent ça se trompent totalement"

Ligue Europa Un nul de plus mais l'OM peut retenir du positif IL Y A 3 HEURES