C’était une soirée européenne comme l’Olympique Lyonnais sait les offrir au football français ! Pour leur première rencontre de phase de groupes cette saison en C3, les Gones de Peter Bosz se sont imposés avec brio à l’Ibrox Park de Glasgow, contre le Rangers FC (0-2). Un succès européen de prestige qui les met en ballottage très favorable dès la première journée du Groupe A de la Ligue Europa. Lucas Paquetá, Bruno Guimarães et surtout Karl Toko Ekambi, auteur d’une superbe ouverture du score, ont brillé en ce jeudi soir.

Dans un Ibrox Park plein, comme on pouvait s’y attendre, les Gones lyonnais ne se sont pas laissé impressionner. Malgré l’entrain et la ferveur mises par les fans écossais, les Rangers n’ont pas longtemps fait illusion, en dépit d'une intensité certaine dans leur pressing. Mais Lyon allait rapidement faire preuve d'autorité. Sur une haute et prompte récupération de Bruno Guimarães, Karl Toko Ekambi a accéléré sur son côté gauche. Avant d’aller au bout des choses : après avoir déposé John Lundstram, le numéro 7 lyonnais a adressé un superbe tir placé du droit à 18 mètres, imparable pour Allan McGregor (0-1, 23e).

Ligue 1 Messi-Boateng, un dribble passé à la postérité IL Y A 6 HEURES

Paqueta et l'OL sur la pelouse des Rangers Crédit: Getty Images

Lopes et Toko Ekambi , rois de Glasgow

Les coéquipiers de Malo Gusto auraient même pu faire le break avant la pause, mais la frappe du droit du jeune défenseur lyonnais, un des débutants du soir sur la scène européenne, était trop croisée (38e). Lyon s’est même fait peur ensuite, puisque l’attaquant anglais Ryan Kent a déposé Jérôme Boateng dans la surface avant de frapper en force du droit : un plongeon salvateur d’Anthony Lopes a sauvé les affaires rhodaniennes (40e).

Au retour des vestiaires, Toko Ekambi a tenté de nouveau sa chance dans la même position, mais Goldson a bien suivi, cette fois (48e). Malgré un carton jaune pour Boateng (52e), un peu fébrile pour sa première titularisation avec l’OL et remplacé peu après, les Gones ne vont pas laisser le temps aux Rangers d’espérer. Après une jolie action menée par Lucas Paqueta, Lyon va s’y prendre à trois fois devant McGregor pour marquer, avant que James Tavernier ne dévie le cuir dans ses filets (0-2, 55e).

Lyon déjà serein

Plus tard, le capitaine anglais des Rangers trouvait le poteau sur coup franc (64e). L’Olympique Lyonnais repart bien d’Écosse avec les trois points. Dans l’autre match du groupe, Brøndby et le Sparta Prague ont partagé les points au Danemark (0-0) : les Rhodaniens peuvent aborder avec sérénité leur prochain match contre les Scandinaves, dans deux semaines. Pour continuer à engranger de la confiance après ce second match de la saison sans but encaissé, il leur faudra tenter de faire un résultat au Parc contre la bande à Messi, dès ce dimanche.

Ligue Europa Enfin rétabli, Denayer arrive lancé face aux Rangers IL Y A UN JOUR