Le FC Barcelone a coulé dans son antre. Après un nul obtenu à l'aller à Francfort, le Barça de Xavi a totalement craqué sur ses terres avant de relever la tête dans les derniers instants (2-3). Une défaite qui enterre les espoirs de coupe européenne aux Catalans pendant que les Allemands rejoignent le dernier carré de la Ligue Europa.

Il fallait faire mieux que la semaine dernière pour Xavi et ses hommes qui n'avaient pas livré une belle prestation à Francfort. Très rapidement, les Catalans ont pourtant subi leur premier trou d'air, offrant aux Allemands un premier penalty suite à une faute de Pedri. Penalty finalement transformé par Filip Kostic.

Francfort, plus dangereux en contre

Un premier but suivi d'une rébellion barcelonaise qui a tenté par tous les moyens de faire flancher la défense adverse. Mais Evan N'Dicka, Martin Hinteregger et Almany Touré étaient trop forts. Malgré de nombreuses offensives dirigées par Ousmane Dembélé, auteur d'un récital technique aujourd'hui, rien n'est passé.

Malins, les Francfortois ont profité des nombreuses attaques hautes du Barça pour partir en contre et se montrer beaucoup plus dangereux que leurs adversaires. C'est grâce à cette tactique que Rafael Borre a marqué d'une somptueuse frappe pour le deuxième but (0-2, 36e), avant que Kostic enfonce le clou 30 minutes plus tard sur une nouvelle contre-attaque (0-3, 67e).

Nouvel adieu à l'Europe

Malgré un penalty qui aurait pu être sifflé en leur faveur sur une main de Borre en début de seconde période, les Barcelonais n'ont pas perdu espoir. Sergio Busquets en a d'ailleurs donné à deux reprises. Après avoir vu son premier but refusé pour hors-jeu (84e), il a finalement marqué un but pour les siens d'une superbe frappe (1-3, 90e).

Malgré quelques offensives pleines d'espoir, le Barça n'a obtenu qu'un penalty alors que le temps était presque terminé. Même si Memphis Depay l'a converti, l'arbitre a sifflé la fin du match dès l'engagement. Une énorme déception pour les Catalans qui disent adieu à une seconde coupe d'Europe cette année. Francfort réalise la surprise et rejoint la demi-finale de la C3.

