Dernier de son groupe de C1 l'an passé, derrière l'Olympiakos, l'OM veut retrouver son standing européen. Et cela commence dès ce jeudi, avec le déplacement sur la pelouse du Lokomotiv Moscou (phase de poules de Ligue Europa), que vient de rejoindre Alexis Beka Beka, appelé cet été avec l'équipe de France olympique. "On a envie de faire bien meilleure figure que l'an passé. On est confiants, sereins. On sait qu'on affronte une belle équipe et qu'on est dans une compétition relevée, mais on a envie de faire un beau parcours", a déclaré Valentin Rongier en conférence de presse, ce mercredi.

La saison dernière, pour son retour en Ligue des Champions, l'OM n'avait gagné qu'un seul match et concédé cinq défaites dans une poule où figuraient Manchester City, l'Olympiakos et Porto. "Cette C1 est derrière nous. On aborde la Ligue Europa d'une manière différente et on a un groupe avec une très bonne mentalité", a-t-il assuré. Cette saison, l'OM affrontera le Lokomotiv Moscou, la Lazio Rome et Galatasaray en C3.

J'espère voir l'OM protagoniste à chaque match

Ligue 1 Bamba Dieng, c’est dingue ! 11/09/2021 À 22:02

Jorge Sampaoli a de son côté expliqué qu'il espérait voir ses joueurs "donner le meilleur et représenter le club de la meilleure manière", même si le calendrier va désormais se durcir. "Ce sera dur de tenir le rythme qui nous attend, il y aura des rotations nécessaires. J'espère voir l'OM protagoniste à chaque match, a-t-il dit. On sait qu'on joue encore contre Rennes dimanche. Il faut gérer l'enchaînement des matches pour garder le même niveau de performance et maintenir le rythme global de l'équipe."

Nos favoris pour la Ligue des champions : Le PSG vraiment seul au monde ?

Mais pour Valentin Rongier, l'OM est prêt dans ce domaine. "Notre effectif nous le permettra. On a plus de joueurs, des joueurs de qualité. Ce sera plus facile pour le coach de trouver les joueurs un peu plus frais", a-t-il estimé.

Ligue 1 Sans Payet, l'OM à la fête avec la révélation Dieng 11/09/2021 À 20:51