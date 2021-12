Il n’y aura pas eu de sixième victoire en autant de matches pour l’OL dans cette phase de groupe de Ligue Europa. Avec une équipe remaniée, dans un match où les deux équipes était déjà assurées de finir première et deuxième du groupe A, les Gones ont concédé l’ouverture du score et s’en sont remis à un éclair de Rayan Cherki pour obtenir le point du nul (1-1). Un résultat qui ne va pas les sortir de leur marasme en championnat.

Alors que leur futur en coupe d’Europe était déjà réglé depuis de nombreuses semaines, les Lyonnais comptaient sur la réception des Gers pour entamer une nouvelle dynamique positive, eux qui restent sur des performances indigentes en championnat, où ils n’ont gagné qu’un seul de leur 4 derniers matches. Peter Bosz avait tout de même choisi de reposer ses cadres (Paqueta absent du groupe, Emerson, Boateng, Aouar sur le banc au coup d’envoi), et de donner leur chance à certains de ses joueurs (première titularisation pour le latéral Hugo Vogel, Shaqiri titulaire en dix).

Des Lyonnais moroses, puis Cherki est sorti de sa boîte

Pour un résultat plutôt décevant, comme il y a deux semaines face à Brondby. Très maladroits avec le ballon, à l’image d’un Moussa Dembélé qui a gâché la plus grosse occasion lyonnaise du premier acte (11e), les Rhodaniens n’ont pas réussi à se faciliter la soirée. Et alors que les joueurs de Giovanni van Bronckhorst avaient déjà montré qu’ils pouvaient faire mal sur une frappe de Kemar Roofe sur le poteau (24e), et une occasion gâchée par Borna Barisic (37e), les Lyonnais ont été finalement sanctionnés sur une frappe déviée de Scott Wright (0-1, 41e).

Comme face à Brondby, les Lyonnais se sont donc retrouvés à courir après le score, et comme au Danemark, ils s’en sont sortis grâce à un joueur de 18 ans qu’on ne présente plus, Rayan Cherki. Le joueur formé au club a réveillé les siens dès le retour des vestiaires. Percutant sur le côté droit de la surface, il a centré fort dans la surface et vu le défenseur de Glasgow Calvin Bassey dévier le ballon dans ses propres buts (1-1, 49e). Mieux organisés dans leur pressing, un peu plus agressif, moins maladroits, les Lyonnais ont longtemps fait le jeu, se procurant plusieurs occasions (64e, 69e, 83e).

Si les Gones surveilleront avec attention l’état physique de Karl Toko-Ekambi, sorti prématurément dans le premier acte (44e), ils ont cru arracher la victoire au bout du suspense, sur une action de son remplaçant, Tino Kadewere. Dans une fin de rencontre décousue, le Zimbabwéen a récupéré le ballon haut avant de profiter d’un relai avec Islam Slimani pour se mettre en position de frappe, mais il a manqué sa tentative du droit (90e+4). Et ainsi empêché sa formation d’aborder plus gaiement le choc face à Lille en Ligue 1, dimanche (13h).

