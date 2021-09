Peter Bosz devra faire face à une cascade de blessures pour affronter Bröndby jeudi en phase de poules de Ligue Europa. En effet, l'OL sera privé de Jérôme Boateng et Jason Denayer, en défense, ainsi que de Moussa Dembélé et Islam Slimani, en attaque. "Mais nous débuterons avec onze bons joueurs aussi", a-t-il assuré précisant que Tino Kadewere, absent depuis plusieurs semaines mais également Malo Gusto, forfait contre Lorient, pouvaient prétendre figurer dans le groupe. Les deux joueurs ont suivi l'entraînement de mercredi soir, sans garantie de jouer.

Si Dembélé est absent pour plusieurs semaines pour une fissure au péroné de la jambe droite, Boateng, touché à une cheville, Denayer et Slimani, victime de douleurs musculaires, seront eux seulement incertains pour le derby face à Saint-Etienne dimanche, les blessures dont ils souffrent étant seulement superficielles. Mais ils ne seront néanmoins pas suffisamment rétablis pour être alignés contre Brondby.

Bosz "pas du tout préoccupé par le derby à Saint-Etienne"

"Nous sommes bien conscients qu'il y aura des absents mais ils seront remplacés par d'autres tout aussi compétents et cela ne changera donc pas grand chose fondamentalement à notre manière d'aborder cette rencontre", a rétorqué l'entraîneur danois, Niels Frederiksen. Mais pour autant Peter Bosz n'entend pas parler de gestion d'effectif évoquant "le match qui vient comme étant le plus important" d'autant plus que la victoire sur le club danois donnerait une option sérieuse de qualification pour les 8es de finale et surtout pour terminer en tête de leur groupe.

"C'est clair, nous voulons terminer premier du groupe pour être certains de continuer dans l'épreuve. En cela la victoire à Glasgow contre les Rangers (2-0) a été très importante", a souligné Peter Bosz qui se déclare "pas du tout préoccupé par le derby à Saint-Etienne". "Je ne m'occupe que de Bröndby. On ne peut avoir du succès que si l'on regarde match après match, a-t-il dit. Il faudra respecter cet adversaire qui est un grand club du Danemark, produisant souvent de bons talents même si cette saison, cette équipe, championne en 2021, est un peu moins bien. Pour notre part, nous conserverons notre philosophie offensive quelle que soit l'organisation adoptée par l'adversaire."

