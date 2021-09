Le match entre Marseille et Galatasaray s'annonce musclé sur le terrain. Mais en dehors, le "duel" de supporters a déjà commencé à une heure du coup d'envoi de la rencontre de Ligue Europa. D'après les informations de Canal+ et RMC Sport , des échauffourées ont éclaté dans le Stade Vélodrome entre les supporters de l'OM et ceux de Galatasaray. Si le speaker de l'enceinte phocéenne a lancé un premier appel au calme, Jacques Cardoze, directeur de la communication, s'est lui déplacé devant les ultras pour leur demander de ne pas escalader les grillages.