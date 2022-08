Voici les groupes de la Ligue Europa

Groupe A Groupe B

Groupe C Groupe D

Groupe E Groupe F

Groupe G Groupe H

Chapeau 1

Roma (ITA)

Lazio Rome (ITA)

Manchester United (ANG)

Arsenal (ANG)

Braga (POR)

Étoile Rouge Belgrade (SER)

Dynamo Kiev (UKR)

Olympiakos (GRE)

Chapeau 2

Monaco (FRA)

Rennes (FRA)

Feyenoord Rotterdam (P-B)

PSV Eindhoven (P-B)

Real Sociedad (ESP)

Qarabag (AZE)

Malmö FF (SUE)

Ludogorets Razgrad (BUL)

Chapeau 3

Betis Séville (ESP)

Midtjylland (DAN)

Bodo Glimt (NOR)

Ferencvaros (HON)

Union Berlin (ALL)

Fribourg (ALL)

Fenerbahçe (TUR)

Sheriff Tiraspol (MOL)

Chapeau 4

FC Nantes (FRA)

HJK Helsinki (FIN)

Sturm Graz (AUT)

AEK Larnaca (CHY)

Omonia Nicosie (CHY)

FC Zürich (SUI)

Union Saint-Gilloise (BEL)

Trabzonspor (TUR)

