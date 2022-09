Un coup de génie à la dernière seconde et Rennes lance victorieusement sa campagne européenne. Les Bretons sont allés s'imposer sur le fil face à l'AEK Larnaca, jeudi, dans le cadre de la 1ère journée du groupe B de la Ligue Europa (1-2). Supérieurs individuellement mais décevants collectivement, les hommes de Bruno Génésio ont ouvert le score par Arthur Theate (30e), puis Oier Sanjurjo a vite égalisé (34e). L'entrant Lorenz Assignon a signé un superbe but de la victoire dans le temps additionnel (90e+5). Fenerbahce a battu le Dynamo Kiev (2-1) sur le même score dans l'autre match de la poule grâce à un but également tardif de Michy Batshuayi.

Ad

Même si le coach breton avait remanié son attaque et fait confiance au trio Sulemana-Abline-Truffert, ses hommes étaient pourtant bien entrés dans cette rencontre. L'inhabituel ailier gauche Adrien Truffert a tout de suite failli profiter d'une mauvaise prise de balle de Kenan Piric (4e). Le portier de l'AEK s'est montré beaucoup plus rassurant ensuite et a capté une frappe rasante du jeune avant-centre Matthis Abline (5e). Il a aussi joliment détourné une belle reprise de Kamaldeen Sulemana (15e). Sur le corner suivant, le gardien était battu mais Theate n'a pas su marquer seul au second poteau car il a envoyé sa reprise à bout portant sur le montant (16e).

Ligue 1 Récital de Messi, rotation marseillaise et rouge qui tâche : Les tops et flops 05/09/2022 À 00:06

Rennes pas assez concentré

Pas assez mordant dans les deux surfaces, les Rennais ont eu chaud dans la leur avec une perte de balle coupabe de Flavien Tait dans l'axe et un dangereux tir d'Ivan Trickovski que Steve Mandanda a dû capter (20e). Les visiteurs ont tout de même trouvé la faille sur une belle frappe de 20 mètres légèrement à gauche signée Theate que Piric n'a pas pu repousser (0-1, 29e). Le premier but de l'international belge en Coupe d'Europe aurait dû montrer la voie à ses partenaires. Ce ne fut pas le cas. Les visiteurs se sont relâchés et ont vite subi l'égalisation de Oier, seul face à Mandanda pour marquer de la tête (1-1, 33e).

Ce manque de hargne breton s'est confirmé en fin de seconde période puis en début de seconde. Lovro Majer l'a illustré en jouant trop lentement tandis que Abline et Truffert avaient disparu. Genesio, déjà mécontent du dernier match nul obtenu à Troyes à 11 contre 10 (1-1), a logiquement pris les choses en mains en sortant son avant-centre et Birger Meling pour lancer Benjamin Bourigeaud et Martin Terrier tout en replaçant Truffert en défense (58e). Sauf que les deux entrants n'ont pas franchement fait mieux que leurs autres coéquipiers. Larnaca, 2e du dernier championnat chypriote, a pu prendre confiance et Imad Faraj, formé à Lille en compagnie de Terrier, est allé frapper de peu au-dessus de la cage de Mandanda après avoir effacé Theate (69e).

Rennes n'a inquiété Piric sur aucun de ses 9 corners et les débats sont restés indécis jusqu'à la dernière minute. Sorti du banc pour remplacer Majer (83e), Assignon, lui, s'est montré plus volontaire. Il a profité d'un ultime centre de l'actif mais un peu maladroit Sulemana, venu de la gauche, pour surgir au second poteau et marquer d'une audacieuse aile de pigeon placée sous la barre (1-2, 90e+3). Rennes s'en sort bien cette fois mais il faudra en montrer davantage face à Auxerre en championnat puis Fenerbahce dans une semaine.

Ligue 1 "J'ai vu une équipe qui a joué à la baballe" 04/09/2022 À 18:49